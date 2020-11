Im Vergleich zum Verbrenner gelten E-Autos als eher umweltfreundliche Variante der Fortbewegung. Doch lässt sich mit ihnen wirklich das Klima retten? In dem Nachhaltigkeitspodcast „Ideen für eine bessere Welt“ stellt sich Moderatorin und Hygge-Redakteurin Yvonne Adamek die Frage, wie wir uns in Zukunft möglichst emissionsfrei fortbewegen können und welche Rolle E-Mobilität dabei spielen wird.

Kein Klimaschutz ohne alternative Antriebe, davon ist Volker Quaschning überzeugt. Der Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin ist zu Gast in der aktuellen Folge von „Ideen für eine bessere Welt“, dem Podcast der Zeitschrift Hygge. „Um die Klimakrise aufzuhalten müssen wir unsere CO2-Emissionen reduzieren. Und zwar nicht um zehn oder 20 Prozent, sondern wir dürfen in den nächsten 15 Jahren gar nichts mehr emittieren,“ so der Experte im Interview. Damit das gelingt würde er unsere Straßen lieber heute als morgen von Autos mit Verbrennungsmotor befreien. Aber macht es wirklih Sinn, sie einfach durch E-Autos zu ersetzen?

Ideen für eine bessere Welt - der Hygge Podcast

Nachhaltigkeit, Gemeinschaftssinn und Umweltschutz sind Themen, die uns nicht nur in unserem Magazin HYGGE bewegen, sondern einer Vielzahl von Menschen gerade immer wichtiger werden. Doch was heißt das eigentlich genau? Schließlich ist es aller guten Vorsätze zum Trotz oft gar nicht so leicht, unsere Ambitionen wirklich in die Tat umzusetzen. Wo fängt man an? Wie bleibt man dabei? Und muss man wirklich jeden Nachhaltigkeits-Trend mitmachen? Diese Fragen stellt sich auch Hygge-Redakteurin Yvonne Adamek immer wieder. Auf der Suche nach Antworten und IDEEN FÜR EINE BESSERE WELT trifft sie in diesem Podcast deshalb regelmäßig interessante Menschen, die mit ihren Projekten, ihrem Engagement und ihren Ideen die Welt und unseren Alltag ein bisschen besser und vielleicht sogar einfacher machen. Nachmachen ausdrücklich erlaubt!

So oder so ist klar: Beide PKW-Arten verursachen CO2. Die Frage ist eigentlich nur: Wer schneidet im direkten Vergleich besser ab? Und wie sieht es mit anderen, kritischen Bereichen wie dem Abbau seltener Erden, der Wasserverbrauch bei der Herstellung einer Litium-Batterie und den Kinderarbeitern in den Kobaldminen? „Mit solchen Nachrichten wird einem der Umstieg verdammt schwer gemacht“, findet Moderatorin Yvonne Adamek. „All das wird auch in einem Verbrenner verbaut. Nur ist dessen Produktion für uns so selbstverständlich, dass wir sind nicht ansatzweise so kritisch hinterfragen wie jetzt beim E-Auto“, entgegnet Volker Quaschning und fügt hinzu: „Außerdem hat das Elektroauto die Chance, in absehbarer Zeit komplett klimaneutral zu werden. Und zwar dann, wenn für die Herstellung und auch fürs Tanken ausschließlich erneuerbare Energien verwendet werden. Diese Möglichkeit gibt es bei einem Verbrennungsmotor nicht.“ Im gemeinsamen Gespräch räumen die Moderatorin und ihr Gast mit gängigen Vorurteilen auf und geben einen Ausblick darauf, wie die Zukunft der Autonation Deutschland ohne Diesel und Benziner aussehen könnte.

