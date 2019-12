Er stammt nicht aus einer anderen Galaxie, vom Mars ist es auch nicht. Trotzdem sieht er ziemlich außerirdisch aus: Der Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, ein von Porsche entworfenes Raumschiff. Hinter dem Schiff, das nie wirklich abheben wird, steckt eine ausgeklügelte Promo-Aktion.

Der Automobilhersteller möchte den Taycan, das erste vollelektrische Fahrzeug des Herstellers, auf dem Markt vorstellen. Eine viertürige Limousine mit Sportwagen-Leistungen. Um das Fahrzeug zu bewerben, habe der Hersteller sich mit den Filmemachern von "Star Wars" zusammengetan, so Porsche. Das Ergebnis sei der Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, welcher im Rahmen der Filmpremiere für den neusten "Star Wars"-Streifen "Der Aufstieg Skywalkers" in Los Angeles enthüllt werden soll. Das Raumschiff soll die Aufmerksamkeit auf die Elektrolimousine Taycan lenken, die im kommenden Jahr auf den Markt kommt und ebenfalls bei der Filmpremiere präsentiert wird.

Kreative Kooperation zwischen Porsche und "Star Wars"-Machern

Die Designer des Raumschiffs mussten sich nicht an gesetzliche Vorgaben halten und konnten sich mal so richtig austoben. Dennoch sollte die Porsche-DNA nicht verloren gehen, so die Designer. Die Lufteinlässe, die bei Porsche-Fahrzeugen eine formale Einheit bilden (Air Curtains) seien auch beim Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter eingebaut worden. Das dürfte jedoch nur treuen Porsche-Fans auffallen, denn das Fahrzeug soll im Rahmen der Premiere nur für Sekunden auf der Leinwand zu sehen sein. Eine R2-Einheit darf natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Doug Chiang, der Creative Director der "Star Wars"-Produktionsfirma Lucasfilm, sagt in einer Pressemitteilung von Porsche, er habe das als kreative Herausforderung und Inspiration empfunden. Es sei eine spannende Aufgabe, den Stil von Porsche in die Welt von "Star Wars" einfließen zu lassen und ein ikonisches neues Raumschiff zu entwickeln, das sowohl in der Realität als auch im Filmuniversum existieren könne.

Quelle: "Porsche" "n-tv"