von Stefan Schmitz In der Krise steigen die Preise wie seit Jahrzehnten nicht. Wer profitiert davon – und wann muss der Staat einschreiten?

Wenn Sylvia Stolzmann den Edeka-Markt betritt, setzt sie die Brille auf. Beim Einkaufen muss die 74-jährige Hamburgerin genau hinschauen: Wegen ihrer Allergien achtet sie schon lange auf die Inhaltsstoffe – aber seit die Preise so gestiegen sind, inspiziert sie auch das Kleingedruckte an den Regalen. Direkt am Eingang liegen in grünen Kästen Bananen, Gurken, Zucchini. Stolzmann blickt auf die Sauce hollandaise von Thomy, die jetzt zur Spargelzeit prominent vor dem Gemüse steht. Ein Teil der Verpackung ist rot gefärbt: 20 Prozent mehr Inhalt, steht darauf. "Ach", sagt sie und schiebt den Wagen trotzdem weiter.