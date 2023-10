Der Amazon Prime Day 2023 ist vorbei. Aber: Er geht in die Verlängerung, und zwar mit den Amazon Prime Deal Days am 10. und 11. Oktober. Diese Angebote lohnen sich in den nächsten 48 Stunden.

Amazon-Kund:innen freuen sich jedes Jahr aufs neue auf den Amazon Prime Day. Im Jahr 2023 fand das Online-Shopping-Event am 11. und 12. Juli statt. Aber es gibt erneut Grund zur Freude. Denn: Der Onlinehändler lockt am 10. und 11. Oktober mit den Prime Day Deals. Wir haben alle lohnenden Angebote im Überblick.

Blitz-Angebote

Affiliate Link -60% WMF Touch Messerset 2-teilig, Küchenmesser mit Schutzhülle Jetzt shoppen 13,99 € 34,99 €

60 % Rabatt: WMF Touch Messerset 2-teilig, Küchenmesser mit Schutzhülle, Spezialklingenstahl antihaftbeschichtet, scharf, Kochmesser, Gemüsemesser, schwarz, für 13,99 Euro statt 34,99 Euro. Hier geht's zum Deal

Affiliate Link -19% Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat Jetzt shoppen 39,99 € 49,95 €

19% Rabatt: Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat – Basic, digitaler Thermostat Heizung, Steuerung per App, Alexa, Google Assistant, einfache Installation, Energie sparen, 153412A3, für 39,99 Euro statt 49,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% Burg-Wächter Vierkantkette, Fahrradschloss mit Zahlencode Jetzt shoppen 14,71 € 29,50 €

50 % Rabatt: Burg-Wächter Vierkantkette, Fahrradschloss mit Zahlencode, Kette für Fahrrad, Motorrad, E-Scooter, Gartenmöbel, 280 C 90, Schwarz, 90 cm, für 14,71 Euro statt 29,50 Euro. Hier geht's zum Deal..

59 % Rabatt: Sennheiser HD 450SE-Kopfhörer Kabelloser mit Alexa Integration, Bluetooth 5.0 und aktiver Noise Cancellation [Amazon Exclusive], Schwarz, Groß, für 79,99 Euro statt 199 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -28% Bosch Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20 Jetzt shoppen 118,00 € 165,99 €

28 % Rabatt: Bosch Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20 (1200 Watt, 20 Liter Behältervolumen, im Karton), für 118 Euro statt 165,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -56% tado° BASIC smartes Heizkörperthermostat Jetzt shoppen 109,99 € 249,99 €

56 % Rabatt: tado° BASIC smartes Heizkörperthermostat – Wifi Starter Kit V3+, inkl. 3 x Thermostat für Heizung – digitale Heizungssteuerung per App – einfache Installation – kompatibel mit Alexa, Siri & Google, für 109,99 Euro statt 249,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -61% Bosch 70tlg. X-Line Titanium Bohrer und Schrauber Set (Holz, Stein und Metall, Zubehör Bohrmaschine) Jetzt shoppen 16,69 € 42,93 €

61 % Rabatt: Bosch 70tlg. X-Line Titanium Bohrer und Schrauber Set (Holz, Stein und Metall, Zubehör Bohrmaschine), für 16,69 Euro statt 42,93 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -42% Calvin Klein Herren 3er-Pack Boxershorts Trunk 3 PK mit Stretch, Black/Delft/Silver Lake Blue, M Jetzt shoppen 24,73 € 42,90 €

42 % Rabatt: Calvin Klein Herren Trunk Surge (3er Pack), für 16,99 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -26% OOONO CO-Driver NO1: Warnt vor Blitzern und Gefahren Jetzt shoppen 36,95 € 49,95 €

26 % Rabatt: OOONO CO-Driver NO1: Warnt vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr in Echtzeit, automatisch aktiv nach Verbindung zum Smartphone über Bluetooth, Daten von Blitzer.de, für 36,95 Euro statt 49,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -38% Philips Series 2200 Kaffeevollautomat Jetzt shoppen 244,99 € 399,99 €

38 % Rabatt: Philips Series 2200 Kaffeevollautomat – Klassischer Milchaufschäumer, Intuitives Touchdisplay, Mattes Schwarz (EP2220/10), für 244,99 Euro statt 399,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Technik

Affiliate Link -30% Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher Jetzt shoppen 28,99 € 41,99 €

30 % Rabatt: Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Enormer mit Dualen Bass-Treibern, 24h Akku, Verbesserter IPX7 Wasserschutz, Kabelloser, für iPhone, galaxy usw.(Schwarz) für 28,99 Euro statt 41,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -39% Samsung QLED 4K Q70C 65 Zoll Fernseher Jetzt shoppen 1039,99 € 1729,00 €

39 % Rabatt: Samsung QLED 4K Q70C 65 Zoll Fernseher (GQ65Q70CATXZG, Deutsches Modell), Quantum Prozessor 4K, Motion Xcelerator Turbo+, Quantum HDR, Smart TV [2023] [Energieklasse F] für 1039,99 Euro statt 1729 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -48% Samsung 980 NVMe M.2 SSD Jetzt shoppen 53,99 € 104,90 €

48 % Rabatt: Samsung 980 NVMe M.2 SSD, 1 TB, PCIe 3.0, 3.500 MB/s Lesen, 3.000 MB/s Schreiben, Interne SSD für Gaming und Alltagsanwendungen, MZ-V8V1T0BW 53,99 Euro statt 104,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -52% SanDisk Ultra Android microSDXC UHS-I Speicherkarte 128 GB Adapter Jetzt shoppen 10,99 € 22,99 €

52 % Rabatt: SanDisk Ultra Android microSDXC UHS-I Speicherkarte 128 GB + Adapter (Für Smartphones und Tablets, A1, Class 10, U1, Full HD-Videos, bis zu 140 MB/s Lesegeschwindigkeit) für 10,99 Euro statt 22,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -34% Microsoft Surface Pro 9 Jetzt shoppen 1079,00 € 1639,00 €

34 % Rabatt: Microsoft Surface Pro 9, i5, 16GB RAM, 256GB SSD, Win 11 Home, 13 Zoll 2-in-1 Tablet/Laptop, Platin, powered by Intel Evo Plattform für 1079 Euro statt 1639 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -13% Beamer, Full HD 1080P 15000 Lumen Jetzt shoppen 259,99 € 300,88 €

13 % Rabatt: Beamer, Full HD 1080P 15000 Lumen Beamer WiFi6 Bluetooth Beamer, 4P/4D Trapezkorrektur 300 '' Display LED Heimkino Video Beamer, kompatibel mit Fire Stick, Smartphone, PS5, für 259,99 Euro statt 300,88 Euro. Hier geht's zum Deal.

Haushalt

Affiliate Link -45% Philips Daily Collection Metall-Wasserkocher-Feder-Deckel Jetzt shoppen 29,99 € 54,99 €

45 % Rabatt: Philips Daily Collection Metall-Wasserkocher-Feder-Deckel, Leuchtanzeige, Fassungsvermögen mit Kontrollanzeige, Edelstahl, Pirouettenbasis, 2200 Watt (HD9350/92), für 29,99 Euro statt 54,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -30% Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne Jetzt shoppen 75,99 € 109,99 €

61 % Rabatt: Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne E30406 | 28 cm | Induktionsgeeignet | Spülmaschinengeeignet | Langlebige Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal-Technologie | Edelstahl/Schwarz, für 42,50 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -41% Laresar Elite 3 Akku Staubsauger Jetzt shoppen 169,91 € 289,99 €

41 % Rabatt: Laresar Elite 3 Akku Staubsauger, 400W/33000pa Staubsauger Kabellos mit Touchscreen, Bis zu 50 Min Laufzeit, Kabelloser Anti-Tangle-Staubsauger, Kantenreinigung, 1.5L Staubspeicherkapazität, für 169,91 Euro statt 289,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -42% Yankee Candle Duftkerze im Glas (groß) Jetzt shoppen 18,89 € 32,90 €

42 % Rabatt: Yankee Candle Duftkerze im Glas (groß) – Black Cherry – Kerze mit langer Brenndauer bis zu 150 Stunden – für 18,89 Euro statt 32,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -38% Philips Series 2200 Kaffeevollautomat Jetzt shoppen 244,99 € 399,99 €

38 % Rabatt: Philips Series 2200 Kaffeevollautomat – Klassischer Milchaufschäumer, Intuitives Touchdisplay, Mattes Schwarz (EP2220/10) für 244,99 Euro statt 399,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

46 % Rabatt: iRobot® Roomba® j7 WLAN-fähiger Saugroboter mit Kartierung und mit Zwei Gummibürsten für alle Böden - Objekterkennung und -vermeidung - Lernt, kartiert und passt Sich an Dein Zuhause an, für 398,05 Euro statt 749 Euro. Hier geht's zum Deal.

Garten & Baumarkt

Affiliate Link -46% Bosch Home and Garden Akku Säge EasyCut 12 Jetzt shoppen 83,91 € 157,99 €

46 % Rabatt: Bosch Home and Garden Akku Säge EasyCut 12 (1 Akku, NanoBlade Technologie, 12 Volt System, im Koffer), Schwarz, Grün, Rot, für 83,91 Euro statt 157,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -35% Makita Akku-Kombihammer (ohne Akku/Ladegerät, 18 V) DHR243Z Jetzt shoppen 202,74 € 312,04 €

35 % Rabatt: Makita Akku-Kombihammer (ohne Akku/Ladegerät, 18 V) DHR243Z, für 202,74 Euro statt 312,04 Euro.Hier geht's zum Deal.

39 % Rabatt: Brennenstuhl Feuchtigkeits-Detector MD (Feuchtigkeitsmessgerät/Feuchtigkeitsmesser für Holz oder Baustoffe, Holzfeuchtemessgerät mit LCD-Display, ohne Batterie), für 20,07Euro statt 32,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -32% Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Premium Black Edition Jetzt shoppen 54,19 € 79,99 €

32 % Rabatt: Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Premium Black Edition (Akkulaufzeit: 35 min, 2x wechselbare Absaugdüsen - breit und schmal, Sprühflasche mit Mikrofaserbezug, Fensterreiniger-Konzentrat 20 ml), für 53,99 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link THORVALD Japansäge klappbar 240mm Jetzt shoppen 24,90 €

35 % Rabatt: THORVALD Japansäge klappbar 240mm - Inkl. Tieflochmarker - Hochpräzise Profi Handsäge Holz & PVC - Vielseitige Holzsäge Feinsäge Zugsäge Klappsäge Outdoor, für 17,43 Euro statt 26,90 Euro.Hier geht's zum Deal.

Gesundheit

Affiliate Link -42% Braun IPL Silk Expert Pro 5 Haarentfernungsgerät Jetzt shoppen 299,99 € 519,99 €

42 % Rabatt: Braun IPL Silk Expert Pro 5 Haarentfernungsgerät Damen/Herren, dauerhaft sichtbare Haarentfernung, Venus Rasierer & Tasche, Alternative zur Laser Haarentfernung, Geschenk Frau, PL5054, Weiß/Gold, für 299,99 Euro statt 519,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -22% Philips Shaver Series 5000 Jetzt shoppen 107,99 € 139,99 €

22 % Rabatt: Philips Shaver Series 5000 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ Technologie inkl. Reinigungsstation & Reiseetui (Modell S5579/50), für 107,99 Euro statt 139,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -32% Ionen Föhn AC Motor 1800W Haartrockner Jetzt shoppen 46,98 € 69,99 €

32 % Rabatt: Ionen Föhn AC Motor 1800W Haartrockner, Slopehill Schnelltrocknen Hair Dryer, Salon Haarfön mit Heiß-/Kalttaste, 3 Fön Concentrators and Diffuser, 3 Temperatureinstellungen, 2-Gang (grau) für 46,98 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -38% Beurer BR 60 Insektenstichheiler Jetzt shoppen 21,99 € 35,99 €

38 % Rabatt: Beurer BR 60 Insektenstichheiler, zur Behandlung von Insektenstichen- und bissen, lindert Juckreiz und Schwellungen, ohne chemische Stoffe, klein und handlich, für 21,99 Euro statt 35,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -30% Panasonic Munddusche EW1311 Jetzt shoppen 41,00 € 59,00 €

30 % Rabatt: Panasonic Munddusche EW1311 mit Ladestation, 3-stufige Wasserstrahlintensität, abnehmbarer Wassertank, kabellos, Weiß - mintgrün, für 41 Euro statt 59 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

Affiliate Link -33% Barbie Dreamtopia Adventskalender Jetzt shoppen 19,99 € 29,99 €

33 % Rabatt: Barbie Dreamtopia Adventskalender Barbie-Puppe und 24 Geschenke einschließlich märchenhafte Moden, magische Haustiere und Zubehör, Urlaub Geschenk, HGM66, für 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -27% LEGO 43217 Disney and Pixar Carls Haus aus „Oben“ Jetzt shoppen 39,99 € 54,99 €

27 % Rabatt: LEGO 43217 Disney and Pixar Carls Haus aus "Oben", baubares Spielzeug mit Luftballons, Carl, Russell und Dug-Figuren, 100. Jubiläum-Set von Disney, ikonische Geschenk-Idee, für 39,99 Euro statt 54,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -41% MEGA Pokémon Pikachu Evolution Trio Jetzt shoppen 45,99 € 77,99 €

41 % Rabatt: MEGA Pokémon Pikachu Evolution Trio - Bauset mit beweglichen Pichu-Entwicklungen, beeindruckende Fähigkeiten, für Kinder ab 6 Jahren, GYH06, für 44,99 Euro statt 77,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -37% Hasbro Gaming Twister Partyspiel Jetzt shoppen 17,99 € 28,99 €

37 % Rabatt: Hasbro Gaming Twister Partyspiel für Familien und Kinder, Twister Spiel ab 6 Jahren, klassisches Spiel für drinnen und draußen, für 17,99 Euro statt 28,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Apple Devices

22 % Rabatt: Apple Pencil (2. Generation) , für 114,99 Euro statt 149 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -11% Apple, USB, Magic Mouse – Schwarze Multi-Touch Oberfläche ​​​​​​​ Jetzt shoppen 96,29 € 109,00 €

11 % Rabatt: Apple, USB, Magic Mouse – Schwarze Multi-Touch Oberfläche , für 96,29 Euro statt 109 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -14% Apple 2021 iPad (10,2", Wi-Fi, 64 GB) - Space Grau (9. Generation) Jetzt shoppen 364,85 € 429,00 €

14 % Rabatt: Apple 2021 iPad (10,2", Wi-Fi, 64 GB) - Space Grau (9. Generation) , für 364,85 Euro statt 429 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

16 % Rabatt: Kindle Paperwhite (16 GB) – Jetzt mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer Farbtemperatur – mit Werbung - Schwarz, für 124,99 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

66 % Rabatt: Echo Dot (5. Generation, 2022) | Smarter Bluetooth Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit, für 21,99 Euro statt 64,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -44% Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät Jetzt shoppen 24,99 € 44,99 €

44 % Rabatt: Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät, für 24,99 Euro statt 44,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -54% Ring Video Doorbell von Amazon mit Alexa Echo Pop Jetzt shoppen 69,99 € 154,98 €

54 % Rabatt: Ring Video Doorbell von Amazon, Nickel Matt, Funktionert mit Alexa + Wir stellen vor: Echo Pop | Anthrazit - Smart Home-Einsteigerpaket, für 69,99 Euro statt 154,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -34% Fire TV Cube + Luna-Controller | Spiele-Streaming-Bundle Jetzt shoppen 149,98 € 229,98 €

34 % Rabatt: Fire TV Cube + Luna-Controller | Spiele-Streaming-Bundle, für 149,98 Euro statt 229,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -41% Fire HD 10 Plus-Tablet mit Werbung Jetzt shoppen 114,99 € 194,99 €

41 % Rabatt: Fire HD 10 Plus-Tablet | 25,6 cm (10,1 Zoll) großes Full-HD-Display (1080p), 32 GB, Schiefergrau – mit Werbung, für 114,99 Euro statt 194,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Das erwartet Sie bei den Amazon Prime Deal Days 2023

Die vergangenen Jahre haben es gezeigt: Am Prime Day gibt es in allen möglichen Kategorien lohnende Schnäppchen. Besonders beliebt: reduzierte Elektrogeräte, bei denen sich die Rabatte so richtig im Preis bemerkbar machen. Für 48 Stunden werden bei Amazon Produkte in der Technik-Kategorie besonders in den Keller sinken. Dazu zählen auch die hauseigenen Artikel wie der Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung das Kindle oder der Echo Dot. Wenn Sie also schon länger ein Auge auf ein Produkt geworfen haben, stehen die Chancen gut, es bei den Prime Day Deals 2023 vergünstigt ergattern zu können. Diese Angebote lohnen sich schon vorab.

Vorteile einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft

Neben vergünstigten Produkten können Prime-Mitglieder auch eine Vielzahl unterschiedlicher Abos (Amazon Music Unlimited, Prime Video, Kindle Unlimited und Audible) vergünstigt abschließen. Zudem profitieren Sie natürlich vom kostenfreien Versand als Amazon-Prime-Mitglied – und zwar das ganze Jahr über, nicht nur am Prime Day. Wenn Sie noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, können Sie das Abo jederzeit für 30 Tage kostenlos testen. Nach dem Gratiszeitraum kostet Sie Amazon Prime monatlich 8,99 Euro (50 Prozent günstiger für Studis, Azubis und rundfunkbeitragsbefreite Kunden), die Mitgliedschaft ist aber auch jederzeit wieder kündbar. Zu den weiteren Vorteilen, die Prime-Kund:innen genießen, zählen:

kostenloser Versand für Millionen von Artikeln,

Filme und Serien unbegrenzt streamen,

eBooks kostenlos ausleihen,

über zwei Millionen Songs kostenlos streamen,

Fotos über Amazon Cloud Drive unbegrenzt speichern.

Exklusive Angebote für Prime-Mitglieder

Auch testen können Sie als Prime-Mitglied Amazon Music Unlimited

