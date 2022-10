Entspannt Geld sparen: Das geht nur am 11. und 12. Oktober bis Mitternacht am zweiten Prime Day 2022

Amazon ruft im Oktober 2022 erstmalig die "Prime Exklusive Angebote" aus. Der bekannte Prime Day im Sommer dürfte das Vorbild dieser Aktion sein. Für Mitglieder gibt es noch den gesamten Mittwoch lang exklusive Rabatte.

Nach den Angeboten ist vor den Angeboten. Erst vor Kurzem gingen die September-Angebote zu Ende und jetzt steht schon das neueste Rabatt-Event von Online-Gigant Amazon in den Startlöchern: Zum ersten Mal veranstaltet der Onlineriese die "Prime Exklusive Angebote"-Aktion. Wer sich jetzt denkt: "Ist das nicht ein zweiter Prime Day?" könnte recht haben. Denn die jüngste Idee von Amazon richtet sich exklusiv an Prime-Mitglieder und dauert 48 Stunden. So weit, so gleich. Nur der Name lautet nicht Prime Day, sondern Prime Exklusive Angebote. Alles Wissenswerte sowie stetig aktualisierte Angebote im Überblick.

Die Top-Deals am Mittwoch

Blitzangebote

45 % Rabatt: Samsung QLED 4K Q60A TV 75 Zoll (GQ75Q60AAUXZG), Quantum HDR, Quantum Prozessor Lite 4K, 100% Farbvolumen [2021], für 1049 Euro statt 1899 Euro. Hier geht's zum Deal.

72 % Rabatt: Hotgen Corona Schnelltest, auf SARS-CoV-2, 10 Stück (1er Pack), für 14,16 Euro statt 49,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

38 % Rabatt: Braun Bodygroomer 3, Körperpflege- und Haarentfernung für Herren, mit SkinShield-Technologie, Sensitiv-Kammaufsatz, lebenslang scharfe Metallklinge, Geschenk Mann, BG3350, schwarz/grau, für 29,99 Euro statt 48,88 Euro. Hier geht's zum Deal.

28 % Rabatt: Buff Original Eco Stretch Schlauchschal aus 4-Wege-Stretch, für 13 Euro statt 17,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: The Deveron 10 Jahre Highland Single Malt Scotch Whisky mit Geschenkbox, 70 cl für 18,99 Euro statt 29,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: Fernglas Testsieger 10x42, Hochleistungs Vergrößerung Ferngläser, helle und klare Sichtbereich, für Reisen, Vogelbeobachtung, Astronomie, Sport und Tierwelt, für 39,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: Emsa 513361 Travel Mug Classic | Thermo-/Isolierbecher | Fassungsvermögen: 360 ml | hält 4h heiß/ 8h kalt | 100% dicht | auslaufsicher | Quick-Press-Verschluss | 360°-Trinköffnung | schwarz, für 17,99 Euro statt 26,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

49 % Rabatt: Oral-B iO Series 7 Plus Edition Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 3 Aufsteckbürsten, 5 Putzmodi, Zahnpflege, Reiseetui, Designed by Braun, recycelbare Verpackung, Geschenk Mann/Frau, black, für 156,99 Euro statt 309,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: Under Armour Damen Tech 1/2 Zip - Twist, funktionales Langarmshirt, schnelltrocknendes Funktionsshirt, für 29,90 Euro statt 44,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: Sennheiser HD 450SE-Kopfhörer Kabelloser mit Alexa Integration, Bluetooth 5.0 und aktiver Noise Cancellation [Amazon Exclusive], Schwarz, Groß, für 79,99 Euro statt 134,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

45 % Rabatt: Burt's Bees Natural Lip Balms Geschenkset, 1er Pack (1 x 4 Stück), 100% natürliche Lippenpflege aus Bienenwachs, Pfefferminze, Erdbeere, Vanille, Kokosnuss und Birne, für 6,51 Euro statt 11,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: PUMA Boxershort 6er Pack Herren Basic Black Limited Edition, für 27,99 Euro statt 48,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Technik

16 % Rabatt: Garmin fenix 6S Solar – schlanke GPS-Multisport-Smartwatch mit Solar-Ladefunktion für bis zu 10 Tage Akku. 1,2“ Display für schmale Handgelenke, mit vorinstallierten Sport-Apps, robust und wasserdicht, für 379,41 Euro statt 439,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

44 % Rabatt: Acer Swift 1 (SF114-34-P3WR) Ultrabook / Laptop | 14 FHD Display | Intel Pentium N6000 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | Intel UHD Graphics | Windows 11 | QWERTZ Tastatur beleuchtet | silber, für 249 Euro statt 449 Euro. Hier geht's zum Deal.

55 % Rabatt: Cecotec Staubsaugerroboter Conga 1990 Connected T. App, 1400 Pa, Aspiration, Bar, Frisieren und Presse Mopp, Alexa und Google Home, Bestfriend Care, 6 Modi, programmierbar, Schwarz für 159 Euro statt 355,14 Euro. Hier geht's zum Deal.

45 % Rabatt: Anker Nano II 30W USB-C Ladegerät Mini Netzteil, GaN II Tech, Kompatibel mit MacBook Air/iPhone 12/12 Mini/12 Pro/Max, Galaxy S21/S21+, Note 20/Note 10, iPad Pro, Pixel, Schwarz, für 18,99 Euro statt 34,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: Samsung Galaxy S21 FE 5G, Android Smartphone, 6,4 Zoll Dynamic AMOLED Display, 4.500 mAh Akku, 256 GB/8 GB RAM, Handy in Lavender inkl. 36 Monate, für 519 Euro statt 819 Euro. Hier geht's zum Deal.

35 % Rabatt: Western Digital BLACK P50 Game Drive SSD 4 TB externe SSD (SuperSpeed USB 3.2 Gen 2x2, stoßfest, Lesegeschwindigkeiten bis 2000 MB/s) Schwarz, kompatibel mit PC, Xbox und PS5, für 499,99 Euro statt 779,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: Rsesun Power Bank 26800mAh Solar,Tragbares Externe Handyakkus mit eingebautem USB-C und USB-Kabel,2 Ausgänge 2 Eingänge Solar Powerbank Outdoor,Kompatibel mit iPhone, Samsung, Huawei.Xiaomi, für 26,99 Euro statt 45 Euro. Hier geht's zum Deal.

14 % Rabatt: Apple AirPods Pro (1. Generation) mit MagSafe Ladecase (2021) für 202 Euro statt 234,45 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: Jackery Solargenerator 2000 PRO 200W, 2160Wh Powerstation mit SolarSaga 200, 2* 230V/2200W AC-Steckdosen, schnelle Ladung, mobile Stromversorgung für Reise Camping Wohnmobil und als Notstromaggrega, für 2319,20 Euro statt 2899 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: Jackery Solargenerator 500, 518WH Tragbare Powerstation mit SolarSaga 100W Solarpanel, 230V/500W mobile Stromversorgung mit LCD Anzeige für Urlaub auf dem Campingplatz, Outdoor Abenteuer & Notfälle, für 756,79 Euro statt 945,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Haushalt

15 % Rabatt: tado° smartes Heizkörperthermostat – Wifi Starter Kit V3+, inkl. 2 x Thermostat für Heizung – digitale Heizungssteuerung per App – einfache Installation – kompatibel mit Alexa, Siri & Google Assistant, für 194,99 Euro statt 229,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

59 % Rabatt: Bodum 1913-01 CAFFETTIERA Kaffeebereiter (French Press System, Permanent Edelstahlfilter, 0,35 Liter) schwarz, für 14,99 Euro statt 36,87 Euro. Hier geht's zum Deal.

26 % Rabatt: Orbitalmischer, um den Saft von Obst und Gemüse zu extrahieren. Mit 19.000 U / min und 1000 W maximaler Leistung. Titanium-Beschichtung auf der Scheibe. XL Eingangskanal. ExtremeTitanium 19000 für 53,90 Euro statt 72,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Tineco Smart kabelloser Bodenreiniger Floor One S3 3-in-1 Nass-Trocken-Sauger Staubsauger Wischmopp mit Dual-Tank-Design | Selbstreinigung LED-Anzeige App-Steuerung | Leistungsstark leicht leise, für 279 Euro statt 375,94 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: Sage Appliances SES875 the Barista Express, Siebträgermaschine, Glänzend Schwarz, für 400,99 Euro statt 599 Euro.Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: WMF Profi Plus Schneebesen Set 3-teilig, Cromargan Edelstahl teilmattiert, Rührbesen, Quirl, spülmaschinengeeignet, für 19,99 Euro statt 25,25 Euro. Hier geht's zum Deal.

45 % Rabatt: iRobot Roomba i3 (i3152) App-steuerbarer Saugroboter (Staubsauger Roboter), Zwei Gummibürsten für alle Böden, Ideal bei Haustieren, Individuelle Anpassung per App, Kompatibel mit Sprachassistenten für 249 Euro statt 449 Euro. Hier geht's zum Deal.

21 % Rabatt: SodaStream Wassersprudler DUO mit CO2-Zylinder, 2x 1L Glasflasche und 2x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche, Höhe: 44cm, Farbe: Titan, 29x25.6x44.4, für 99,99 Euro statt 127 Euro. Hier geht's zum Deal.

33 % Rabatt: eufy Handstaubsauger, HomeVac H30 Mate, Kabelloser Staubsauger für Tierfell & Katzenhaare, mit 16kPa Saugleistung, 808g federleicht, mit Ladestation, 20 Min Akkuleistung (Weiß) für 79,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Baumarkt

39 % Rabatt: Gardena Gartenschere B/M: Pflanzenschonende Baumschere mit Bypass-Schneide für Äste und Zweige, max. Schneid-Durchmesser 24 mm, integrierte Feder im Griff, antihaftbeschichtetes Obermesser (8904-20) für 16,49 Euro statt 26,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: Bosch Professional Akkuschrauber Bosch GO (inkl. 25-tlg. Bit-Set, Ladekabel, L-BOXX Mini) für 59,95 Euro statt 99,96 Euro. Hier geht's zum Deal.

36 % Rabatt: Makita HP1631KX3 Schlagbohrmaschine im Koffer, 710 W + 74tlg. Zubehör für 201,05 Euro statt 312,04 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: Einhell Akku-Laubbläser GE-CL 18 Li E Kit Power X-Change (Lithium-Ionen, Softgrip, elektronische Drehzahlregelung, inkl. 18 V 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät) für 69 Euro statt 114,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

28 % Rabatt: Bosch Professional 12V System Akku Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 (Bohr-Ø Holz max: 19 mm, inkl. 2x2,0 Ah Akku + Ladegerät, 2x Bohrer-Set, 1x Bit-Set, in Tasche) - Amazon Exclusive Set, für 103,41 Euro statt 144,73 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

49 % Rabatt: PLAYMOBIL City Life 70049 Rettungswagen mit Licht und Sound, für Kinder ab 4+ Jahren, für 27,99 Euro statt 54,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

47 % Rabatt: Theo Klein 8416 Bosch Werkzeugkoffer, groß | 16-teiliges Werkzeug-Set | Inkl. batteriebetriebenem Bohrer mit Licht und Sound | Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren für 26,99 Euro statt 50,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

43 % Rabatt: HUDORA BigWheel 205-Das Original mit RX Pro Technologie-Tret-Roller klappbar-City-Scooter, für 67,99 Euro statt 119 Euro. Hier geht's zum Deal.

43 % Rabatt: Barbie GBK10 - Traum Kleiderschrank mit blonder Puppe, +25 Zubehörteilen, 60 cm, +10 Aufbewahrungsbereiche, Ganzkörperspiegel, Tisch, Kleiderstange, 4 Outfits, Geschenk für Kinder von 3 bis 7 Jahren, für 39,95 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit

45 % Rabatt: medisana FFP2 Atemschutzmaske Staubmaske Atemmaske, RM 100, Staubschutzmaske Mundschutzmaske 5 Stück einzelverpackt im PE-Beutel mit Clip - zertifiziert CE2834 - EU 2016/425 - TÜV geprüft, für 5,99 Euro statt 10,49 Euro. Hier geht's zum Deal.

41 % Rabatt: NATURE LOVE Vitamin D3 + K2, Hoch bioverfügbar durch Original K2VITAL® 99,7% All-Trans - laborgeprüfte 1000 I.E. Vitamin D3 pro Tropfen (1700 Tropfen) - in MCT-Öl - Hochdosiert, für 12,49 Euro statt 21,24 Euro. Hier geht's zum Deal.

32 % Rabatt: Massagepistole mit 30 Geschwindigkeiten, für Schulter Nacken Entspannung, Rückenmassagegerät mit LCD Touchscreen, für 33,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

18 % Rabatt: Oral-B Junior Star Wars Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush für Kinder ab 6 Jahren, 2 Aufsteckbürsten, 360°-Andruckkontrolle, 2 Putzmodi inkl. Sensitiv Zahnpflege, weiche Borsten, Timer, weiß, für 46,99 Euro statt 57,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

37 % Rabatt: Philips QC5115/15 Haarschneider mit 11 präzisen Längeneinstellungen von 0.5mm bis 21mm, selbstschärfende Stahlklingen, kabelbetrieben, für 14,99 Euro statt 23,90 Euro. Hier geht's zum Deal.

35 % Rabatt: Philips Sonicare HX6850/57 ProtectiveClean 5100 elektrische Zahnbürste, Schallzahnbürste, UV-Reinigungsgerät, Reiseetui, für 97,08 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: Satisfyer Pro 2 Vibrator | Leise Starke Klitoris-Stimulation | Erotisches Sexspielzeug | Druckwellenvibrator mit Vibrationen | Stimulator Toy Damen, für 35,94 Euro statt 59,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

33 % Rabatt: Echo Buds (2. Gen.) | Kabellose Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und Alexa | Schwarz, für 79,99 Euro statt 119,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

23 % Rabatt: Kindle Paperwhite (16 GB) – Jetzt mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer Farbtemperatur – ohne Werbung, für 129,99 Euro statt 169,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Echo (4. Generation) | Anthrazit + tragbarer Batteriesockel (Schwarz) für 104,98 Euro statt 139,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

25 % Rabatt: Wir stellen vor: Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Zwei-Wege-Audio, HD-Video, App-Benachrichtigungen, einfache Einrichtung, Alexa-fähig – kabellos oder kabelgebunden, schwarz, für 55,99 Euro statt 74,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Auch hier können Prime-Mitglieder sparen

Prime-Mitglieder sollen nicht darauf warten, Zugang zu den neuen, exklusiven Angeboten zu erhalten. Im Klartext heißt das: Einige Angebote sind bereits vor dem Shopping-Event verfügbar.

Audible

Sichern Sie sich 90 Tage gratis Laufzeit bei Audible. Die Aktion gilt vom 26. September bis 12. Oktober 2022.Hier können Sie die Mitgliedschaft testen.

Amazon Music Unlimited

Wenn Sie Prime-Mitglied sind und bisher noch nicht Amazon Music Unlimited getestet haben, können Sie dies mit folgendem Angebot tun. Der Versand-Riese bietet seinen Musik-Streamingdienst für vier Monate kostenlos an. Nicht-Prime-Mitglieder können den Service ebenfalls testen — für drei Monate. Das Angebot gilt ab dem 26. September und endet am 12. Oktober. Hier finden Sie das Angebot.

Mehr über die Prime-Mitgliedschaft

Die Prime Exklusive Angebote richten sich an Mitglieder. Wer noch keine Mitgliedschaft hat, kann diese kostenlos für 30 Tage testen. So lassen sich die Vorteile von Prime begutachten. Wer dabei bleibt, zahlt im Monat 7,99 Euro für das Abo. Dafür bekommt der Nutzer eine Reihe von Annehmlichkeiten. Darunter: Zugang zu unbegrenztem Streaming Tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, frühen Zugang zu Blitzangeboten und den unbegrenzten, kostenlosen Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Eilversand in mehr als 20 deutsche Metropolregionen. Hier können Sie die Prime-Mitgliedschaft kostenlos testen.

Weitere lohnenswerte Prime Exklusive Angebote finden Sie auch bei unseren Kolleg:innen von Gala.de.

