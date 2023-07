Der Amazon Prime Day 2023 hat begonnen und bietet zahlreiche Angebote für Kund:innen. Welche Deals sich am 12. Juli 2023 besonders lohnen, verrät der Ticker.

Amazon-Kund:innen freuen sich meist schon im Vorfeld auf dieses Online-Shopping-Event: Der Amazon Prime Day 2023 findet am 11. und 12. Juli statt. Und damit Sie bei den ganzen Angeboten den Überblick behalten, haben wir in unterschiedlichen Kategorien lohnende Produkte für Sie herausgesucht.

Blitzangebote

Affiliate Link -48% Crocs Unisex Crocband Clog Jetzt shoppen 28,46 € 54,99 €

56 % Rabatt: Crocs Crocband Unisex Clogs, versch. Farben & Größen, für 23,79 Euro statt 54,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

42 % Rabatt: iRobot® Roomba® j7 WLAN-fähiger Saugroboter mit Kartierung und mit Zwei Gummibürsten für alle Böden - Objekterkennung und -vermeidung - Lernt, kartiert und passt Sich an Dein Zuhause an, für 429 Euro statt 749 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -32% Gardena Set Akku-Gras- und Strauchschere Jetzt shoppen 53,96 € 79,99 €

46 % Rabatt: Gardena Set Akku-Gras- und Strauchschere ClassicCut Li: Rasenkantenschere für präzisen Schnitt von Rasenkanten und Formschnitt von Sträuchern (9854-20), für 42,70 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -44% Beurer BR 60 Insektenstichheiler Jetzt shoppen 19,99 € 35,99 €

44 % Rabatt: Beurer BR 60 Insektenstichheiler, zur Behandlung von Insektenstichen- und bissen, lindert Juckreiz und Schwellungen, ohne chemische Stoffe, klein und handlich, für 19,99 Euro statt 35,99 Euro.Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -27% Bosch Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 Jetzt shoppen 51,00 € 69,99 €

37 % Rabatt: Bosch Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 (600 Watt, im Koffer), für 43,99 Euro statt 69,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -41% Pool-Set mit Filterpumpe Ø 305 x 76 cm Jetzt shoppen 93,99 € 159,95 €

41 % Rabatt:Bestway Steel Pro MAX Frame Pool-Set mit Filterpumpe Ø 305 x 76 cm, lichtgrau, rund, für 93,99 Euro statt 159,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -37% Bosch Handrührer ErgoMixx MFQ36440 Jetzt shoppen 40,55 € 64,99 €

52 % Rabatt: Bosch Handrührer ErgoMixx MFQ36440, 2 Rührbesen, 2 Edelstahl-Knethaken, Pürierstab, Becher, spülmaschinengeeignet, 5 Stufen plus Turbostufe, 450 W, weiß, für 30,79 Euro statt 64,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -27% Google Pixel 6a Jetzt shoppen 331,53 € 459,00 €

23 % Rabatt: Google Pixel 6a – Freigeschaltetes Android-5G fähiges-Smartphone mit 12-Megapixel-Kamera – Charcoal, für 348,98 Euro statt 459 Euro. Hier geht's zum Deal.

Technik

Affiliate Link -29% GoPro HERO9 Black Jetzt shoppen 336,50 € 479,98 €

38 % Rabatt: GoPro HERO9 Black & Schutzgehäuse (HERO10 Black/HERO9 Black) - Offizielles Zubehör, für 295 Euro statt 479,98 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -19% Rocoren USB C Ladegerät Mehrfach 100W Jetzt shoppen 39,99 € 49,89 €

39 % Rabatt: Rocoren USB C Ladegerät Mehrfach 100W, PD3.0 QC4.0 PPS Schnellladegerät Wandladegerät, 6 Ports Unabhängige Schnellladung Kompatibel mit MacBook Air, iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Pixel, für 29,99 Euro statt 49,89 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -20% De'Longhi Pinguino PAC EX105 Mobiles Klimagerät Jetzt shoppen 797,48 € 999,00 €

20 % Rabatt: De'Longhi Pinguino PAC EX105 Mobiles Klimagerät mit EcoRealFeel-Technologie, 10.000 BTU/h, für Räume bis 100m³, Entfeuchtungs- & Ventilationsfunktion, 24h-Timer, Energieeffizienzklasse A+++, Weiß, für 797,48 Euro statt 999 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -27% WD_BLACK P10 Game Drive 5 TB externe Gaming Festplatte Jetzt shoppen 118,99 € 164,99 €

21 % Rabatt: WD_BLACK P10 Game Drive 5 TB externe Gaming Festplatte (mobile und robuste Festplatte, bis zu 140 MB/s, für Konsole und PC, bis zu 125 Spiele speichern) Schwarz, für 129,99 Euro statt 164,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link soundcore Anker Motion Boom Plus IP67 Jetzt shoppen 167,90 €

38 % Rabatt: soundcore Anker Motion Boom Plus IP67 Lautsprecher für Draußen, 80W Stereo Sound, Individueller EQ & BassUp, USB-C, Bluetooth, Integrierte Powerbank, Wasserdicht, für Camping, Pool, Strand, Garten, für 109,99 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Haushalt

Affiliate Link -63% Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne | 28 cm Jetzt shoppen 39,99 € 109,99 €

63 % Rabatt: Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne E30406 | 28 cm | Induktionsgeeignet | Spülmaschinengeeignet | Langlebige Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal-Technologie | Edelstahl/Schwarz, für 39,99 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -46% WMF Touch Messerset 2-teilig Jetzt shoppen 18,88 € 34,99 €

62 % Rabatt: WMF Touch Messerset 2-teilig, Küchenmesser mit Schutzhülle, Spezialklingenstahl antihaftbeschichtet, scharf, Kochmesser, Gemüsemesser, schwarz, für 12,99 Euro statt 34,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -50% Midea FZ10-16AR Turmventilator mit Fernbedienung Jetzt shoppen 79,00 € 159,00 €

50 % Rabatt: Midea FZ10-16AR Turmventilator mit Fernbedienung 110 cm, Standventilator mit Oszilation 60°,6 Geschwindigkeitsstufen 3 Lüftung, 12H Timer, weiß, für 79 Euro statt 159 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -25% Sheba Katzennassfutter Selection in Sauce Jetzt shoppen 20,82 € 27,99 €

43 % Rabatt: Sheba Katzennassfutter Selection in Sauce, 40 Portionsbeutel, 40x85g (1 Großpackung) – Katzenfutter nass, Geflügel Variation mit Ente, Huhn, Geflügel und Truthahn, für 15,89 Euro statt 27,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -39% Vileda Steam Plus XXL Dampfreiniger Jetzt shoppen 90,99 € 149,99 €

42 % Rabatt: Vileda Steam Plus XXL Dampfreiniger mit PowerPad, hygienische Bodenreinigung von großen Flächen, entfernt bis zu 99,9% der Bakterien und Viren, für alle Böden, Eco-Verpackung, für 86,44 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Garten & Baumarkt

Affiliate Link -44% Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Premium Black Edition Jetzt shoppen 44,73 € 79,99 €

44 % Rabatt: Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Premium Black Edition (Akkulaufzeit: 35 min, 2x wechselbare Absaugdüsen - breit und schmal, Sprühflasche mit Mikrofaserbezug, Fensterreiniger-Konzentrat 20 ml), für 44,73 Euro statt 79,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -35% WORX Landroid M WR141E Mähroboter Jetzt shoppen 581,03 € 899,00 €

35 % Rabatt: WORX Landroid M WR141E Mähroboter/Akkurasenmäher für kleine Gärten bis 500 qm/Selbstfahrender Rasenmäher für einen sauberen Rasenschnitt, für 581,03 Euro statt 899 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -21% Bosch 26tlg. Schrauberbit und Ratschen-Set Jetzt shoppen 15,19 € 19,39 €

21 % Rabatt: Bosch 26tlg. Schrauberbit und Ratschen-Set (PH-, PZ-, Hex-, T-, S-Bit, Zubehör Bohrschrauber und Schraubendreher), für 15,19 Euro statt 19,39 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -39% Gardena Garten-Schlauchbox RollUp M Jetzt shoppen 108,29 € 179,99 €

39 % Rabatt: Gardena Garten-Schlauchbox RollUp M (weiß) 20 m: Schwenkbare Schlauchbox, integrierte Schlauchführung, inkl. 20 m Gardena Qualitätsschlauch, Erdspieß und Montagehilfe (18616-20), für 108,29 Euro statt 107,46 Euro. Hier geht's zum Deal.

39 % Rabatt: Einhell Akku-Heckenschere GC-CH 1855/1 Li Kit Power X-Change (18 V, 55 cm Schnittlänge, 18 mm Zahnabstand, drehbarer Handgriff, Schnittgutsammler, inkl. 2,5 Ah Akku & Ladegerät), für 99,99 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Gesundheit & Körper

Affiliate Link -41% Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste Jetzt shoppen 116,60 € 199,99 €

41 % Rabatt: Oral-B iO Series 6 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush, 2 Aufsteckbürsten, 5 Putzmodi für Zahnpflege, Magnet-Technologie, Display & Reiseetui, Geschenk Mann/Frau, Designed by Braun, grey opal, für 116,60 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -35% Braun Series 9 Pro 9470cc Elektrorasierer für Herren Jetzt shoppen 389,99 € 599,99 €

35 % Rabatt: Braun Series 9 Pro 9470cc Elektrorasierer für Herren, 4+1 Scherkopf mit ProLift Trimmer, PowerCase, 5-in-1 Reinigungsstation, 60 Min Laufzeit, Wet&Dry, für 389,99 Euro statt 599,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -49% Satisfyer Pro 2 Vibrator Jetzt shoppen 29,99 € 59,95 €

40 % Rabatt: Satisfyer Pro 2 Vibrator Dildo | Leise Starke Klitoris-Stimulation | Sex-Spielzeug Geschenk für Frauen | Extrem Erotisches Sexspielzeug | Druckwellenvibrator mit Vibrationen | Stimulator Toy Damen, für 35,84 Euro statt 59,95 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -29% Philips Lumea IPL Haarentfernungsgerät 8000 Series Jetzt shoppen 408,92 € 579,99 €

29 % Rabatt: Philips Lumea IPL Haarentfernungsgerät 8000 Series – Haarentfernungsgerät mit SenseIQ Technologie, 4 Aufsätze und Satin Compact Korrekturtrimmer (Modell BRI949/00), für 408,92 Euro statt 579,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -42% Hotgen Corona Schnelltest (5x) Jetzt shoppen 2,39 € 4,18 €

42 % Rabatt: Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest im 5er Set, für 2,39 Euro statt 4,18 Euro. Hier geht's zum Deal.

Spielzeug

Affiliate Link -22% LEGO 71792 NINJAGO Soras transformierender Mech-Bike-Renner Jetzt shoppen 36,99 € 47,99 €

22 % Rabatt: LEGO 71792 NINJAGO Soras transformierender Mech-Bike-Renner, 2in1 Set mit transformierender Mech-Actionfigur, Motorrad-Spielzeug Set mit 3 Minifiguren für Kinder, Jungen und Mädchen, für 36,99 Euro statt 47,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: BAKUGAN Baku-Tin, hochwertige Metall-Aufbewahrungsbox mit exklusivem Darkus Sectanoid weiteren Überraschungs, für 23,99 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -35% MEGA Pokémon Pikachu Evolution Trio Jetzt shoppen 49,99 € 77,99 €

35 % Rabatt: MEGA Pokémon Pikachu Evolution Trio - Bauset mit beweglichen Pichu-Entwicklungen, beeindruckende Fähigkeiten, für Kinder ab 6 Jahren, GYH06, für 49,99 Euro statt 77,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -41% Hasbro Gaming Twister Partyspiel Jetzt shoppen 16,99 € 28,99 €

41 % Rabatt: Hasbro Gaming Twister Partyspiel für Familien und Kinder, Twister Spiel ab 6 Jahren, klassisches Spiel für drinnen und draußen, für 16,99 Euro statt 28,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -31% Schmidt Spiele 42786 Gabby's Dollhouse, Meerkätzchen, Plüschfigur, 28 cm, normal Jetzt shoppen 18,89 € 27,49 €

27 % Rabatt: Schmidt Spiele 42786 Gabby's Dollhouse, Meerkätzchen, Plüschfigur, 28 cm, normal, für 19,90 Euro statt 27,49 Euro. Hier geht's zum Deal.

Apple Devices

Affiliate Link -20% Apple AirPods Pro (2. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2022) Jetzt shoppen 239,00 € 299,00 €

13 % Rabatt: Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (2022) für 257,62 Euro statt 299 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -23% Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase ​​​​​​​ Jetzt shoppen 159,00 € 209,00 €

14 % Rabatt: Apple AirPods (3. Generation) mit Lightning Ladecase für 179,45 Euro statt 209 Euro. Hier geht's zum Deal.

20 % Rabatt: Apple Pencil (2. Generation), für 119 Euro statt 149 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -31% Apple Magic Mouse: Bluetooth, wiederaufladbar Jetzt shoppen 75,00 € 109,00 €

20 % Rabatt: Apple Magic Mouse: Bluetooth, wiederaufladbar. Kompatibel mit Mac oder iPad; Schwarz, Multi-Touch Oberfläche, für 87 Euro statt 109 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -21% Apple 2021 iPad (10,2", Wi-Fi, 64 GB) - Space Grau (9. Generation) Jetzt shoppen 335,32 € 429,00 €

17 % Rabatt: Apple 2021 iPad (10,2", Wi-Fi, 64 GB) - Space Grau (9. Generation), für 352,97 Euro statt 429 Euro. Hier geht's zum Deal.

Amazon Devices

33 % Rabatt: Kindle Paperwhite (16 GB) – Jetzt mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer Farbtemperatur – mit Werbung - Schwarz, für 99,99 Euro statt 149,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

66 % Rabatt: Echo Dot (5. Generation, 2022) | Smarter Bluetooth Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit, für 21,99 Euro statt 64,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -53% Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 Jetzt shoppen 34,99 € 74,99 €

53 % Rabatt: Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) für 34,99 Euro statt 74,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Das erwartet Sie am Amazon Prime Day 2023

Die vergangenen Jahre haben es gezeigt: Am Prime Day gibt es in allen möglichen Kategorien lohnende Schnäppchen. Besonders beliebt: reduzierte Elektrogeräte, bei denen sich die Rabatte so richtig im Preis bemerkbar machen. Für 48 Stunden werden bei Amazon Produkte in der Technik-Kategorie besonders in den Keller sinken. Dazu zählen auch die hauseigenen Artikel wie der Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung das Kindle oder der Echo Dot. Wenn Sie also schon länger ein Auge auf ein Produkt geworfen haben, stehen die Chancen gut, es am Prime Day 2023 vergünstigt ergattern zu können. Diese Angebote lohnen sich schon vorab.

Vorteile einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft

Neben vergünstigten Produkten können Prime-Mitglieder auch eine Vielzahl unterschiedlicher Abos (Amazon Music Unlimited, Prime Video, Kindle Unlimited und Audible) vergünstigt abschließen. Zudem profitieren Sie natürlich vom kostenfreien Versand als Amazon-Prime-Mitglied – und zwar das ganze Jahr über, nicht nur am Prime Day. Wenn Sie noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, können Sie das Abo jederzeit für 30 Tage kostenlos testen. Nach dem Gratiszeitraum kostet Sie Amazon Prime monatlich 8,99 Euro (50 Prozent günstiger für Studis, Azubis und rundfunkbeitragsbefreite Kunden), die Mitgliedschaft ist aber auch jederzeit wieder kündbar. Zu den weiteren Vorteilen, die Prime-Kund:innen genießen, zählen:

kostenloser Versand für Millionen von Artikeln,

Filme und Serien unbegrenzt streamen,

eBooks kostenlos ausleihen,

über zwei Millionen Songs kostenlos streamen,

Fotos über Amazon Cloud Drive unbegrenzt speichern.

Exklusive Angebote für Prime-Mitglieder

Amazon Music Unlimited

Wenn Sie bereits ein Prime-Abo abgeschlossen haben, aber Amazon Music Unlimited noch nie getestet haben, können Sie das jetzt nachholen und vier Monate lang nutzen. Und sich damit durch über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen hören. Nach Ablauf des Angebots kostet die Mitgliedschaft 8,99 Euro im Monat. Hier geht es zum Angebot.

Audible

Genießen Sie drei Monate lang die größten Hörerlebnisse nur bei Audible – kostenlos. Dieses Angebot

Fresh

Lebensmittel online bestellen und direkt nach Hause liefern lassen: Das funktioniert auch mit Amazon Fresh. Prime-Mitglieder, die in München, Hamburg, Berlin oder Potsdam leben, sparen bis zu 30 Prozent. Das Angebot

Photos

Beim Download der Amazon Photos App und dem ersten Upload eines Fotos gibt es für Prime-Kund:innen ein Guthaben im Wert von 15 Euro für amazon.de geschenkt. Dieses Angebot

Prime Gaming

Spieleklassiker wie Prey, Baldur’s Gate II und andere stehen vom 21. Juni bis zum 12. Juli 2023 Prime-Mitgliedern jede Woche kostenlos zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb der nächsten vier Wochen diverse Spieleinhalte sowie Perks zu nutzen, unter anderem für Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 und Pokémon GO. Hier

