von Nadine Oberhuber Dubiose Berater versuchen, Privatversicherte in günstigere Krankenkassentarife zu lotsen. Dahinter steckt ein System – und selten eine gute Beratung. Häufig zahlen die Versicherten später sogar drauf. Wie sie ihre Beiträge wirklich senken können.

Im ersten Moment wirkt alles so seriös: "Einen wunderschönen guten Tag, ich bin vom Verband der privaten Krankenkassen", sagte eine Stimme am Telefon, "es hat sich bei einer Überprüfung herausgestellt, dass Ihre gezahlte Prämie zu hoch ist." Dann bietet der Anrufer an, er könne helfen, den monatlichen Krankenkassenbeitrag um mehrere Hundert Euro zu senken. Er brauche dafür nur 15 Minuten Zeit. Viele Privatversicherte haben solche Anrufe in den vergangenen Wochen und Monaten bekommen. Erst recht, seit die privaten Krankenkassen zum Jahresende wieder ihre Bescheide herumschickten, in denen sie oft größere Beitragserhöhungen ankündigten.