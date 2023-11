von Rolf-Herbert Peters Die Blumenkinder malten ihre VW-Bullis bunt an und fuhren über die Hippie-Trails der ewigen Glückseligkeit entgegen. Kann der elektrische Nachfolger, der ID Buzz, ähnliche Gefühle auslösen? Unser Autor hat es auf 2000 Kilometern ausprobiert.

Kaum stehe ich vor dem VW ID Buzz, legen auch schon die "Mama & Papas" los: "All the leaves are brown and the sky is gray." Ich kann gar nicht verhindern, dass "California Dreamin'", die Hymne der Flower-Power-Generation, in meinen Ohren dudelt. Liegt es am Wetter? Aus grauen Wolken fällt Nieselregen, auf dem Autodach kleben nasse braune Herbstblätter. Oder liegt es am Auto? Der ID Buzz ist schließlich der Urenkel des "Bullis", den die Blumenkinder bunt anmalten, um auf den Hippie Trails der ewigen Glückseligkeit entgegenzujuckeln – Love, PS and Understanding.