In seinem neuen Sterne-Shop listet Amazon die von den Usern am höchsten bewerteten Artikel mit den größten Rabatten.

Versandriese Amazon hat einen separaten Schnäppchen-Shop in seine Website integriert. Im sogenannten Sterne-Shop werden besonders positiv bewertete Produkte mit attraktiven Preisen gelistet. Wie man die Seite findet und was dahinter steckt.

Sich im Shop-Dschungel von Amazon zu den richtigen Produkten durchzuschlagen, kann bisweilen anstrengend sein. Die Palette ist riesig, die Preise schwanken stark. Hat man dann etwas gefunden, fällt der Blick meist als erstes auf die Bewertungen anderer User. Nur drei von fünf Sternen? Lieber nicht. Und weiter geht die Suche. Mit einem neuen Shop-Ableger wollen die Marketing-Strategen von Amazon ihren Usern ab sofort den Weg zu den am besten bewerteten Artikeln erleichtern. Und nicht nur das: Neben diesem Filter soll der sogenannte Sterne-Shop auch noch die besten Deals unter den 5-Sterne-Artikeln ausspucken.

Interessant: Amazon hat den neuen Deals-Shop in einer Nacht-und-Nebelaktion gelauncht. Zunächst hatte das Portal "chip.de" darüber berichtet. Noch dazu ist es alles andere als intuitiv, den Sterne-Shop zu finden. Er taucht nämlich weder auf der bekannten Startseite des Onlineversandhändlers auf, noch findet man ihn dort über die Suchfunktion. Fündig wird man lediglich via Google oder per Direct-Link.

Amazon Sterne-Shop: Das sind die besten Deals

Aufgebaut ist der Sterne-Shop wie die klassische Shopping-Plattform des Online-Versandriesen. Eine "Auswahl von am höchsten bewerteten Produkten zu unschlagbaren Preisen" verspricht Amazon. Und zwar von "Elektronik über Haushaltwaren bis hin zu Spielsachen".

Wir haben die Top-Deals aus sechs Produktkategorien gefischt:

