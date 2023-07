Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist marode. Ein Symbol dafür: die inzwischen gesprengte Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid. Im stern spricht Gudrun Winner-Athens, 68, Spediteurin aus Iserlohn und Mitglied in der "Logistics Hall of Fame", über kaputte Straßen und Brücken, schlechte Schienennetze und das Dauerversagen der Politik.