von Birgit Haas und Laura Eßlinger Gerade in stürmischen Zeiten ist es wichtig, zuverlässige Aktien im Depot zu haben. Capital hat aus 1800 Titeln die besten Dividendenpapiere herausgefiltert – die alle Krisen der vergangenen 25 Jahre gemeistert haben.

Die Erfindung der Cornflakes 1894 war reiner Zufall. In der Küche des Sanatoriums von Arzt John Harvey Kellogg war ein Schälchen Weizenbrei übrig geblieben. Am nächsten Morgen wurde der vertrocknete Brei plattgewalzt, geröstet und darmkranken Patienten zum Frühstück serviert. "Granose" nannte Kellogg die Diätflocken, die er später mit seinem Bruder Will Keith über die Firma Sanitas Food vertrieb.

Der Jüngere hatte jedoch andere Ambitionen als der Askese predigende Kurarzt: Er tauschte Weizen durch Mais aus und setzte Rohrzucker hinzu. Das war der Beginn eines bis heute andauernden Siegeszugs der Cerealien, den auch ein juristischer Feldzug des älteren Kellogg-Bruders nicht aufhalten konnte.