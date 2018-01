Dass Rauchen belastend für den Geldbeutel ist, dürfte wohl jedem bekannt sein. Ab dem 1. März 2018 werden die Preise erneut erhöht. Eine Packung mit 22 Zigaretten soll demnach bald 7,00 Euro, statt wie bisher 6, 50 Euro kosten. Marktführer Philip Morris habe laut einem Bericht der "Stuttgarter Nachrichten" die Händler über die Preiserhöhung bereits informiert. Andere Tabakkonzerne sollen der Preiserhöhung folgen. Dafür sei mit 22 Zigaretten eine Zigarette mehr als bisher in der Packung.

Zunächst 40 Prozent der Marktanteile betroffen



Bei der größeren Schachtel mit bisher 23 Stück und einem Preis von 7,00 Euro werde vom 1. März an eine Zigarette weniger enthalten sein. Bei der Marke L&M steige der Preis einer Schachtel mit 20 Stück um zehn Cent von 5,90 Euro auf 6,00 Euro. Auch die Verkaufspreise der anderen Philip-Morris-Marken wie Chesterfield und F6 steigen laut Zeitungsbericht. Philip Morris hat demnach einen Marktanteil von rund 40 Prozent in Deutschland.



Es sei davon auszugehen, dass die anderen großen Konzerne für Tabakprodukte in Deutschland, Reemtsma, JTI und British American Tobacco, bei der Preisgestaltung nachziehen werden, schrieben die Zeitungen. Die Hersteller hätten in der Vergangenheit Steuererhöhungen regelmäßig genutzt, um Preissteigerungen durchzusetzen. Die letzte Anhebung der Tabaksteuer griff Anfang 2015.

So viel kosten Zigaretten in Europa - die Schweiz ist am teuersten



Laut einer Infografik des Statistik-Portals "Statista" befindet sich Deutschland im souveränen Mittelfeld der Zigarettenpreise in Europa. Die Statistik aus dem Jahr 2016 zeigt, dass man vor rund zwei Jahren noch 6,00 Euro für eine Packung Marlboro zahlte. Ab März 2018 werden es 7,00 Euro sein. Schaut man auf die Preistaktiken der Konzerne in anderen Ländern, so wird es wahrscheinlich nicht die letzte Preiserhöhung für die nächste Zeit sein. In der Schweiz zahlte man 2016 bereits 7,77 Euro für eine Packung. In Norwegen (Nicht in der EU) ist das Rauchen utopisch teuer geworden. Dort kostet eine Schachtel Zigaretten umgerechnet bis zu 12 Euro.