Signa-Gründer René Benko: In den wilden Tagen, in denen sich alles überschlägt und sein Lebenswerk bedroht ist, tauchte er ab.

von Thomas Steinmann Die Crashgefahr bei Signa ist nicht gebannt. Das Unternehmen braucht sehr schnell sehr viel Geld, die Risiken bleiben hoch – für Signa, für die Immobilienbranche und alle, die René Benko Millionen anvertraut haben.

"Signa Projektbüro 2. OG" steht auf einem Schild, hinauf geht es über eine kleine Treppe in einen Container. Auf der Baustelle am historischen Schicklerhaus in Berlin, zwischen Alexanderplatz und Spree, wird gearbeitet – auch an diesem Tag Ende Oktober, an dem mehrere Signa-Bauprojekte stillstehen, weil im Konzern des österreichischen Investors René Benko das Geld knapp geworden ist.

Bauarbeiter fahren Schubkarren umher, zwei Kräne ragen in den Himmel über dem wuchtigen Gebäudekomplex mit neoklassizistischer Fassade. Auf der Absperrung sind Skizzen davon zu sehen, was hier bald fertig sein soll: "Beam – A project by Signa" steht dort und "Premium office-space to rent". Dazu der Name eines Signa-Mitarbeiters, an den sich künftige Mieter der geplanten 24.000 Quadratmeter Edelbüroflächen wenden können – mit Mailadresse und Handynummer.

Man könnte den Eindruck gewinnen, hier laufe alles nach Plan, von Krise keine Spur. Der kleine Schönheitsfehler ist nur: Das Beam gehört gar nicht mehr Signa.

Das Schicklerhaus zählt zu jenen Immobilien, die Benkos Konzern in den vergangenen Monaten bereits verkauft hat, um Geld in die Kasse zu bringen. Im Mai stieg Signa-Investor Klaus-Michael Kühne mit 50 Prozent ein, für eine dreistellige Millionensumme – was Benko seinen Geldgebern und Partnern noch als einen Vertrauensbeweis Kühnes verkaufte. Mitte September übernahm der Logistikmilliardär das Beam dann stillschweigend komplett.

Seither hat sich die Lage bei Signa dramatisch zugespitzt. Ein Mix aus steigenden Zinsen und Finanzierungskosten, sinkenden Immobilienwerten und hausgemachten Fehlern bedroht Benkos Imperium aus Immobilien und Handelsketten. Fast jeden Tag gibt es neue Alarmzeichen: Finanzlöcher, Baustopps bei Prestigeprojekten wie dem Hamburger Elbtower, Notverkäufe. Durch Signas Sporthandelssparte rollte bereits eine Pleitewelle. Zuletzt stufte die Ratingagentur Fitch die Anleihe einer Immobilientochter auf Ramschniveau ab.