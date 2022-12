Rückruf bei Kaufland, Edeka, Rewe und einigen Bio-Märkten. Die Lobetaler Bio-Molkerei hat in einem ihrer Produkte Salmonellen nachgewiesen. Kunden sollten die betroffenen Quark-Zubereitung keinesfalls verzehren.

Wegen Salmonellen ruft die Lobetaler Bio-Molkerei eine Charge ihrer Speisequarkzubereitung "Qurt Vanille" zurück. In der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. Januar 2023 seien bei Eigenkontrollen Salmonellen nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dies könne beim Verzehr zu Durchfall, Bauchschmerzen und leichtem Fieber führen. "Da uns die Gesundheit unserer Kunden besonders am Herzen liegt, bitten wir darum, dieses Produkt nicht zu verspeisen und rufen wir diesen Artikel umgehend zurück", hieß es in der Mitteilung.

Vor Ort Food Innovation Camp Lebensmittel: Was wir morgen essen und trinken sollen

Quark-Zubereitung unter anderem bei Kaufland im Sortiment

Kunden, die nach dem Verzehr des Quarks entsprechende Symptom zeigen, sollten umgehend einen Arzt aufsuchen und sofort auf den Salmonella-Verdacht hinweisen. Besonders bei älteren Menschen, Kindern oder immungeschwächten Personen können die Symptome verstärkt auftreten.

Betroffen sei nur dieser Artikel in der 200-Gramm-Packung und mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum, so die Mitteilung. Der Vertrieb erfolge hautsächlich regional über Lebensmittel-Supermärkte und den Bio- beziehungsweise Naturkosthandel. Beispielsweise über die Märkte der Gruppen Edeka, Kaufland, Rewe, Dennree und den Terra Naturkosthandel.

Supermarkt-Mythen Warum haben Discounter meist nur Einkaufswagen - aber keine Körbe? 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Große Einkaufswagen verführen zum Shoppen - oder? Im Discounter gibt es häufig keine Einkaufskörbe - nur die großen Wagen erleichtern den Einkauf. Aber kaufen wir mehr ein, wenn der Einkaufswagen groß ist?

Tatsächlich ja - denn Discounter verdienen durch die Masse, die sie verkaufen. Also soll der Kunde viele Produkte aus dem Laden tragen - dafür der große Einkaufswagen statt eines kleinen Körbchens. Mehr

Wie genau die Rücknahme für Kunden aussieht, die das betroffene Produkt bereits gekauft haben, ist nicht genau geregelt. Ob eine Rücknahme in den Märkten möglich ist, hat das Unternehmen nicht mitgeteilt. Kunden werden gebeten, sich bei Fragen zum Rücknahmeverfahren direkt an die Lobetaler Bio-Molkerei zu wenden. Entweder telefonisch unter 03337 430-431 oder per Mail unter lobetaler-bio@lobetal.de.

Quellen: "Chip", "Produktwarnung.eu"