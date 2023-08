Eine Saturn Filiale 2020 in der Altmarktgalerie in Dresden

Der Elektronik-Riese Ceconomy scheint auf Media Markt statt Saturn zu setzen: Immer mehr Saturn-Filialen werden zu Media Markt umbenannt. Könnte es auch in Deutschland bald keine Saturn-Märkte mehr geben? Offiziell ist das Aus nicht besiegelt.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ntv.de

Europas größte Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn gehören einer Firma: der Holding Ceconomy. In Deutschland spielt die Marke Saturn eine immer kleinere Rolle – und steht womöglich vor dem Aus.

Wie die "Lebensmittel Zeitung" berichtet, wurden hierzulande bereits sechs Filialen nach ihrer Renovierung in Media Markt umbenannt. Und Focus Online zufolge sollen noch in diesem Jahr zehn weitere Filialen umgetauft werden. In Deutschland haben beide Ketten zusammen rund 400 Märkte.

Eine Unternehmenssprecherin sagte ntv.de, Grundlage für die Namensänderungen seien "umfassende Umfeld- und Marktanalysen." Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Ergebnisse "setzen wir an einzelnen Standorten verstärkt auf die Marke Media Markt".

Viele Jahre hatte die Holding Ceconomy auf eine Strategie mit zwei Marken gesetzt. Die Idee war, damit zwei unterschiedliche Kundengruppen zu erreichen. Saturn wurde als Premium-Marke positioniert, Media Markt hatte preisbewusste Kunden im Blick.

Doch Stück für Stück rückten Saturn und Media Markt immer enger zusammen – vor allem aus Kostengründen. Spätestens mit Saturns Werbekampagne "Geiz ist geil" wurden die Unterschiede zwischen den Marken immer kleiner. Mittlerweile unterscheiden sich selbst die Preise in den Filialen nicht mehr voneinander, auch die Online-Auftritte sind nahezu identisch. "Unsere Kunden haben überall Zugriff auf das gesamte Sortiment. Durch gemeinsame Kampagnen heben wir zudem Synergien im Marketing", so die Sprecherin.

Sprecherin: Saturn und Media Markt hätten beide "viele Fans"

Verabschiedet sich Ceconomy schleichend von der Marke Saturn, wie anderswo in Europa? Das bestätigte die Sprecherin nicht. Beide Marken seien wertvoll und hätten viele Fans. Aktuell sei es so, "dass der Mehrwert der zwei Marken potenzielle Effizienzgewinne durch eine Marke deutlich übertrifft. Wo immer wir die zwei Marken weiter stärken können, tun wir das". Derzeit werde Standort für Standort überprüft, "wie wir die Stärken unserer beiden Marken (…) am besten einbringen und nutzen können." Bis zu 90 Prozent der über 1000 Märkte in elf europäischen Ländern sollen bis zum Geschäftsjahr 2025/26 modernisiert werden. Den Angaben zufolge werden einige Saturn-Märkte nach ihrer Modernisierung als Media Markt wiedereröffnet.

Ceconomy, Europas größter Elektronikhändler, ist 2017 aus der Aufspaltung des Metro-Konzerns in Groß- und Lebensmittelhandel einerseits und Elektronikmärkte andererseits hervorgegangen und seitdem unabhängig. Media Markt und Saturn werden unter dem Dach von Ceconomy geführt.