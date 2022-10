Einkommensnachweis:

Fast jeder Vermieter verlangt inzwischen einen Einkommensnachweis. Bei einer Besichtigung kann er eine Auskunft über das Einkommen fordern, ein Dokument muss allerdings erst kurz vor Abschluss der Wohnung vorgelegt werden. Wenn Sie also Interesse an einer Wohnung haben, macht es Sinn offen zu sein und über das Gehalt zu sprechen. Dennoch sollten Sie darauf achten nicht bei jeder Wohnungsbesichtigung ungefragt einen Gehaltsanachweis abzugeben, denn so verteilen Sie diese möglicherweise in der ganzen Stadt.

