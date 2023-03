von Tibor Martini Toblerone gehört zu den weltweit bekanntesten Schokolade-Produkten. Klare Erkennungszeichen: Dreieckige Schokolade, Matterhorn auf der Verpackung und der Hinweis auf die Produktion in der Schweiz. Zwei von diesen Merkmalen müssen nun gestrichen werden.

Im Schokoladenregal sticht Toblerone direkt heraus: Während andere Schokolade-Produkte üblicherweise flach und rechteckig sind, verpackt die Marke von Mondelez ihre Schokolade in einer dreieckigen Verpackung. Daneben setzt Mondelez stark auf das Image der Schweiz – schließlich ist die weltberühmt für ihre hochwertige Schokolade. Auf der Verpackung prangt dementsprechend das Matterhorn, unter dem fetten Schriftzug "Toblerone" steht zudem kleiner "of Switzerland".

Auf beides wird die Marke bald verzichten müssen, denn hinter den Kulissen des Schokoladen-Giganten brodelt es gewaltig. Bisher wird die Schokolade für die ganze Welt exklusiv in einem Werk in Bern produziert. Die Arbeiter dort fordern sechs Prozent mehr Lohn. Für den Umbruch im Verpackungsdesign sorgt aber ein anderer Faktor: Mondelez möchte die Toblerone-Produktion zum Teil von Bern nach Bratislava in die Slowakei verlegen.

Klar zu erkennen: Der Berg auf der Toblerone-Packung ist das Matterhorn. Im Logo hat sich zudem ein Bär versteckt. © Imago Images

Toblerone bald mit anderem Bergdesign

Die günstigeren Löhne in der Slowakei haben aber auch ihren Preis: Für die Verwendung von typischen Schweizerischen Symbolen gibt es strenge Bedingungen. Eine eigene "Swissness-Verordnung" regelt penibel, wer welche Nationalsymbole und das Schweizerkreuz nutzen darf. Das gilt auch für Mondelez – und durch die Produktion in der Slowakei hat die Firma diesen Status verloren.

Ab Mitte des Jahres müssen die berühmten Toblerone-Riegel also ohne das Matterhorn auskommen, nach Angaben des Unternehmens soll aber stattdessen ein anderer Berg die Verpackungen zieren. Der im Berg versteckte Berner Bär soll weiterhin zum Einsatz kommen. Auch für den Schriftzug hat sich Toblerone eine Lösung einfallen lassen: Statt "of Switzerland" soll dort "established in Switzerland" stehen, also etwa "etabliert in der Schweiz".

Quellen:"Watson.ch", "20min"