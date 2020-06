Das Geheimnis des Erfolges: Wie man Selbstdisziplin lernen kann

Wenn man kein Licht am Ende des Tunnels sieht und man einfach überwältigt ist von dem, was man noch abarbeiten muss, dann kommt häufiger der Gedanke alles hinzuschmeißen. So geht es sicherlich fast allen Menschen. Der Unterschied: Die einen beißen sich durch, die anderen geben wirklich auf. Auf die Selbstdisziplin kommt es an. Aber wie schaffe ich es, mich erfolgreich selbst zu disziplinieren.

Oft kommt nach der ersten Euphorie die Ernüchterung, wie weit das Ziel noch entfernt ist. Und das Problem besteht in allen Lebensbereichen. Egal ob Job, Liebe oder Hobby: Manchmal verliert man einfach das Ziel vor Augen. Oft lohnt es sich, gerade jetzt die Zähne zusammenzubeißen und Strategien anzuwenden, die einem das Durchhalten leichter machen. Dennoch: Manchmal hilft auch das nicht. Ob man sich eventuell umorientieren muss und das Ziel einfach nicht das richtige ist, könnte man so auch herausfinden. Wir haben Experten gefragt, welche Strategien zu mehr Selbstdisziplin führen und beim Durchhalten helfen.