Ob Klamotten, Schuhe, Elektrogeräte oder etwas ganz anderes - die Deutschen shoppen zunehmend online und lassen sich das Bestellte bequem im Paket von DHL, Hermes oder einem anderen Anbieter nach Hause liefern. Zusammen mit den Sendungen, die abseits vom E-Commerce verschickt werden, sorgt das für eine ordentliche Auslastung bei Paketdiensten wie DHL, Hermes, GLS, DPD oder UPS..

Sie haben etwas bestellt oder warten auf ein Paket und möchten wissen, wann die Sendung ankommt? Dann nutzen Sie die Sendungsverfolgung, die die oben angeführten Paketdienste online anbieten, um den Status Ihrer Sendung zu verfolgen.

Starten Sie gleich hier die Sendungsverfolgung für DHL, Hermes und weitere Dienste

Auf dieser Seite können Sie bequem die DHL Sendungsverfolgung, Hermes Sendungsverfolgung sowie das Live-Tracking bei GLS und UPS starten, um den Status zu verfolgen.

Geben Sie dafür im untenstehenden Tool für Sendungsverfolgung die Sendungsnummer in das Feld hinter dem entsprechenden Paketdienst ein. Sie gelangen dann automatisch zur Sendungsverfolgung des Anbieters, wo die Abfrage automatisch gestartet wird.

Ein Hinweis: Wenn Sie diesen Beitrag per Google-Amp oder in einer App lesen, wird die Sendungsverfolgung möglicherweise nicht richtig dargestellt.

Wo finde ich die richtige Sendungsnummer für mein Paket?

Die Sendungsnummer oder Paketnummer für die Sendungsverfolgung wird nach der Frankierung und Aufgabe einer Sendung auf dem Beleg ausgewiesen oder durch den Versender - etwa einen Online-Shop - übermittelt.

Achtung: Bei DHL, dem Paket-Service der Deutschen Post, kann nicht jede Sendung verfolgt werden. Bei DHL Päckchen sollte man bei der Frankierung darauf achten, dass der Service Sendungsverfolgung mitgebucht wird, um den Status sehen zu können.

Was erfahre ich bei der Sendungsverfolgung?

In der Regel erfahren Sie in der Sendungsverfolgung welchen Status Ihre Sendung hat beziehungsweise wo sie sich befindet - wurde sie bereits ins Zustellfahrzeug geladen oder ist sie noch im Paketzentrum? Auch die voraussichtliche Zustellzeit ist in der Sendungsverfolgung ersichtlich. So kann man planen, im angepeilten Zeitraum daheim zu sein. Trifft der Zusteller den Empfänger nicht an, stellt er die Sendung in der Regel bei einem Nachbarn zu oder liefert das Paket in einem Paketshop oder - bei DHL - einer Filiale der Post zur Abholung ab.

Was tun bei Beschädigung oder Verlust?

Diese müssen beim jeweiligen Paketdienst gemeldet werden, dort können auch Nachforschungen in Auftrag gegeben werden. Gewerbliche Versandhändler müssen den Kaufpreis gegebenenfalls erstatten, bei privaten Absendern kann der Paketdienst mitunter zur Rechenschaft gezogen werden. Die Versicherungen beziehungsweise Haftungen für die Sendungen ergeben sich aus den Geschäfts- und Beförderungsbedingungen der Paketdienste. Mitunter können Sendungen gegen einen Aufpreis auch höher versichert werden.

Hintergund: steigende Paketzahlen

Der "Bundesverband Paket und Expresslogistik" rechnet damit, dass im Jahr 2018 mehr als 3,5 Milliarden Sendungen an Privatpersonen verschickt werden, 2017 waren es 3,35 Milliarden. Allein in der Weihnachtszeit würden zu Spitzenzeiten rund 18 Millionen Sendungen täglich transportiert, so der Verband.

