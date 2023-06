Der chinesische Fast-Fashion-Konzern Shein zählt zu den größten Online-Fashion-Anbietern der Welt – und er will noch weiter wachsen. Mit Indien will sich Shein einen riesigen neuen Markt erschließen. Von Caroline Amme

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ntv.de

Junge Frauen schütten kistenweise bestellte Klamotten auf den Boden, packen stolz knappe Tops, Oversize-Hosen und enge Miniröcke aus. Stöckeln dann frisch gestylt vor der Kamera hin und her, um die neuen Outfits ihren Followern auf Tiktok zu präsentieren.

Solche Clips gibt es millionenfach auf der Social-Media-Plattform. Einträge mit dem Hashtag #shein werden teils millionenfach angesehen. Shein ist einer der großen Player auf dem sogenannten Fast-Fashion-Markt. Der chinesische Modekonzern liegt beim Umsatz im Fast-Fashion-Bereich mit fast 30 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf Platz zwei hinter dem spanischen Textilkonzern Inditex, dazu gehört zum Beispiel Zara. Shein landet in dem Ranking noch vor H&M, Primark und Asos. Der Umsatz verdoppelt sich jedes Jahr.

Shein bietet praktisch alles an, von Klamotten über Kosmetik bis zu Möbeln. "Influencer Marketing ist deren wichtigstes Marketinginstrument", sagt Christiane Beyerhaus, Professorin für Marketing und Handel an der International School of Management in Berlin, im ntv-Podcast "Wieder was gelernt".

"Der Kunde kauft es sofort, weil der Preis so niedrig ist. Und dann zeigt er das Outfit auf TikTok mit einem Hashtag von Shein. Und diese Posts mit dem Hashtag Shein, die erzielen eine unglaublich hohe Reichweite", sagt Beyerhaus.

T-Shirts für zwei Euro

Shein ist ein rein digitales Mode-Unternehmen – verkauft fast ausschließlich online, an Kunden im Ausland, vor allem in den USA und Europa. Jeden Tag stellt der chinesische Konzern 3000 neue Artikel auf die Plattform. Seine Website ist die meistgeklickte Modeseite der Welt. Vergangenes Jahr wurde die App rund 200 Millionen mal heruntergeladen – damit ist Shein unter den Top 20 der am häufigsten downgeloadeten Apps.

Außerdem gibt es temporäre Pop-up-Läden. Dieses Jahr sind in der Region Europa, Naher Osten und Afrika rund 30 geplant. Einer davon eröffnete im März für eine Woche in Berlin gegenüber vom Luxuskaufhaus KaDeWe.

Auf der Shein-Webseite gibt es T-Shirts ab 2 Euro, Kleider ab 2,50 Euro, Flip-Flops für 3 Euro. Vieles aus billigen Stoffen wie Polyester. Noch günstiger wird es mit Rabattcodes, die die Influencer verteilen. Mit limitierten Sonderangeboten werden die Kunden unter Druck gesetzt. "Man hat diesen psychologischen Effekt, dieses Defizit-Bedürfnis bei den Kunden auszulösen. Ich muss jetzt sofort bestellen, sonst ist das Teil weg", berichtet Beyerhaus.

Mode von der KI-Stange

Rasant schnell, innerhalb weniger Tage, bringt Shein die Klamotten auf den Markt. Ein Testverkauf mit kleinen Mengen ist sogar innerhalb von Stunden vorbereitet. Danach wird entschieden, ob eine größere Menge produziert wird. "Real Time Fashion" nennt die Modeexpertin das Geschäftsmodell. "Es basiert darauf, dass man den Fashion-Kalender extrem verkürzt, es sind nicht wie bei Zara zwei bis drei Wochen von der Planung, vom Design bis hin zum Store, sondern bei Shein sind es sogar nur ein bis zwei Wochen."

Weltweit hat Shein über 10.000 Mitarbeiter und ist in 150 Ländern aktiv, berichtet die "Zeit". Dazu kommen sehr viele lokale Lieferanten. Designer braucht Shein nicht. Eine Künstliche Intelligenz erledigt das ganz automatisch, wertet aus, welche Farben, Stoffe, Größen und Styles gut laufen. Und mal werden Designs anderer Marken, Designer und indigener Künstler einfach kopiert. Mode von der KI-Stange sozusagen.

Produziert werden die Artikel allerdings ganz "analog" in Billiglohnländern. Die Näherinnen in China arbeiten teils 75 Stunden pro Woche, ohne Arbeitsvertrag und mit nur einem freien Tag pro Monat, heißt es in einem Bericht der Organsiation Public Eye. Beyerhaus berichtet von 18 Stunden langen Arbeitstagen und nennt die Arbeitsbedingungen "mehr als mangelhaft".

Chemie in der Kleidung festgestellt

Zudem zeigten fast alle der Kleidungsstücke Chemikalienspuren, "oft auch in sehr hohen, in besorgniserregenden Mengen", so die Mode-Professorin. Wie stark die Kleidung von Shein mit Chemie belastet ist, zeigt eine Studie von Greenpeace: In 96 Prozent der getesteten Textilien war mindestens eine gefährliche Chemikalie enthalten, darunter Formaldehyd, Schwermetalle und Weichmacher. Diese schaden nicht nur den Konsumenten, sondern auch den Arbeitern.

Wenn diese chemischen Stoffe in die Luft und ins Abwasser gelangen, werde auch die Umwelt belastet, kritisiert Greenpeace. Auch die Abfallbilanz ist fragwürdig: Fast-Fashion-Produkte werden als Wegwerfartikel produziert. Recycelt wird weniger als ein Prozent der Stoffe, heißt es in der Studie.

Recycling ist auch oft gar nicht möglich, sagt Elke Hortmeyer, Sprecherin der Bremer Baumwollbörse, im ntv-Podcast "Wieder was gelernt", weil die Fasern heutzutage oft gemischt werden. Jeans bestehen hauptsächlich aus Baumwolle, plus einem Anteil an Elastan. "Das ganze Zeug ist wahrscheinlich nicht biologisch abbaubar. Und die Kleidung ist auch nicht für das Tragen von Jahren gedacht, sondern für das Tragen für eine Party am Wochenende, unter dem Umweltgedanken ist das absolut katastrophal", kritisiert Hortmeyer die Wegwerfmentalität.

Problem mit langen Lieferzeiten

Wer bei Shein bestellt, muss vergleichsweise lange warten, bis die Sachen im Briefkasten landen. Die Standard-Versandzeit liegt für Deutschland bei sieben bis neun Werktagen, beim günstigeren Versand kann es sogar mal zwei oder drei Wochen dauern. Bei den Lieferzeiten kann Shein also nicht im Ansatz mit Konzernen wie Amazon oder deutschen Versandhändlern mithalten. In Deutschland liegt Shein in der Rangliste der größten Online-Modehändler 2021 nur auf Platz neun, hinter Zalando, H&M und Bonprix. Und wird auch von Amazon überholt, dem umsatzstärksten Onlineshop überhaupt.

Das Problem hat Shein erkannt und will deshalb weltweit mehr Produktionszentren aufbauen, um den europäischen Markt endgültig zu erobern. "Man sucht lokale Produktionsstandorte, um eben dieses Real-Time-Geschäftsmodell weiterhin zu stützen", sagt Beyerhaus im Podcast. So wird seit Kurzem auch in der Türkei produziert, außerdem plant Shein in Polen ein 40.000 Quadratmeter großes Lager. In Irland ist im Mai der neue Hauptsitz für Europa, den Nahen Osten und Afrika entstanden.

Ausgebaut wird auch in Lateinamerika: In Brasilien produzieren einige Fabriken bereits für Shein, auch in Mexiko soll eine neue Fabrik gebaut werden. "Mexiko hat natürlich auch eine ziemliche Nähe zu den USA, aber es ist einfach noch der größte Absatzmarkt und deshalb ergibt das mit Sicherheit Sinn", schätzt Beyerhaus die Pläne ein.

Baumwolle aus Zwangsarbeit

Shein plant auch ein großes Comeback in Indien. 2020 war Shein in Indien verboten worden, so wie Dutzende andere chinesische Apps, auch Tiktok. Dafür tut sich der Fast-Fashion-Riese mit dem reichsten Mann Indiens zusammen, Mukesh Ambani. Er besitzt Reliance Retail, die größte Einzelhandelskette des Landes mit über 13.000 Filialen. Durch Geschäfte in Indien kann die Billigmoden-Kette ihren Umsatz um ein Drittel steigern, sagt Beyerhaus voraus. Die sehr vielen jungen Inderinnen und Inder seien hungrig nach günstiger Mode.

Durch den Deal kommt Shein auch an Stoffe von indischen Unternehmen und will dort ein Produktionszentrum für den Export in den Nahen Osten aufbauen. Shein braucht dringend neue Quellen für seine Materialien: Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Baumwolle aus Xinjiang, einem uigurischen Zwangsarbeiter-Gebiet, zu nutzen. Es soll damit hergestellte Textilien in die USA importiert haben. Diese sind wegen ihrer Verbindung mit uigurischer Zwangsarbeit verboten. Auch deshalb versucht sich Shein von seinem Heimatland zu distanzieren. Der Hauptsitz ist seit etwa einem Jahr nicht mehr Guangzhou, sondern Singapur.

Shein plant Börsenstart in den USA

Shein will sein Image verbessern, und nachhaltiger werden. Will auch recyceltes Polyester benutzen – und den CO2-Fußabdruck bis 2030 um ein Viertel senken. Weniger als Fast-Fashion-Konkurrent H&M – der will seinen CO2-Ausstoß bis dahin halbieren. Immerhin ist die Modeindustrie mit rund zwei Milliarden Tonnen CO2 laut einer Studie für rund vier Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Das ist so viel, wie Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich zusammen pro Jahr ausstoßen.

Reno, P&C und Co. Pleitewelle bei Mode- und Schuhketten: Diese Läden sind alle insolvent 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Reno

Der Osnabrücker Schuhhändler Reno hat Ende März Insolvenz angemeldet. Ein halbes Jahr zuvor hatte noch ein neuer Eigentümer übernommen, um das kriselnde Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Reno betreibt nach eigenen Angaben derzeit rund 180 Filialen und beschäftigt 1000 Mitarbeitende. Die Insolvenz betreffe nur die Filialen in Deutschland, nicht in Österreich und der Schweiz. Aus der Insolvenz heraus will das Unternehmen nun einen Neustart versuchen. Mehr

Doch das ändert kaum etwas an den riesigen Mengen an Kleidung, die Shein trotzdem weiterhin unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen produziert – allein diese Mengen sind schon eine Umweltbelastung.

Trotz aller Kritik hat das chinesische Unternehmen noch einiges vor. Es will in den USA an die Börse. Es könnte eines der größten Debüts des Jahres werden.