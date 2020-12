Für viele kam der zweite Lockdown überraschend – dementsprechend hektisch und unüberlegt sind manche Weihnachtskäufe ausgefallen. Jetzt können Sie die Tage zwischen den Jahren im Lockdown ganz in Ruhe fürs Shoppen nutzen und sich zum Beispiel mit Produkten für gute Neujahrsvorsätze eindecken.

Der zweite Lockdown kam so kurz vor Weihnachten für einige doch etwas überraschend. So manches Geschenk wurde daher entweder unüberlegt gekauft – oder kam in Form eines Gutscheins daher. Nun ist der Weihnachtsstress vorbei und man kann Gutscheine oder Geldgeschenke prima einlösen und sich etwas Passendes davon kaufen. Wir haben Produktideen und Tipps für Deals, die sich zwischen den Jahren im Lockdown lohnen.

Tipp: Vor allem mit Blick auf Neujahrsvorsätze lohnt sich das Shoppen. Wie wäre es mit neuer Sportkleidung, um 2021 mehr Home-Workouts in den Alltag zu integrieren? Oder einem Entsafter, um sich gesünder zu ernähren? Oder decken Sie sich mit Tools ein, die die Zeit daheim einfach angenehmer machen. Jetzt haben Sie ganz in Ruhe die Chance dazu.

Special Deals

Im Online-Shop von Boden ist am 17. Dezember der "End-of-Season-Sale" mit 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Teile gestartet. Ab dem 26. Dezember gibt es bis zum 3. Januar 2021 sogar 60 Prozent Rabatt auf ausgewählte Teile. Zusätzlich gibt es mit dem Code 7M3C (für Kunden aus Österreich gilt der Code FD04) kostenlosen Versand ab 99 Euro sowie zusätzlich zehn Prozent Rabatt auf fast alle Vollpreisartikel.

Bei Ebay können Sie zwischen den Jahren zahlreiche Schnäppchen in allen Bereichen machen. Im großen Winter-Sale gibt es zum Beispiel 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel aus Bereichen wie Haus & Garten, Wohnen oder Mode.

Affiliate Link Flaconi.de: Lancôme "La Vie Est Belle" Eau de Parfum Jetzt shoppen 36,95 €

Vom 25. Dezember bis zum 10. Januar 2021 gibt es bei Flaconi exklusiv für stern-Leser attraktive Staffelrabatte, wenn Sie den Code MAFACSTERN verwenden: zwölf Prozent Rabatt auf Bestellungen bis 59 Euro, 15 Prozent auf einen Bestellwert ab 59 Euro, 18 Prozent auf einen Bestellwert ab 79 Euro sowie 20 Prozent Rabatt auf Bestellungen ab 99 Euro. Und: Der Rabatt gilt auch auf bereits reduzierte Artikel.

Affiliate Link -35% Converse.com: Vintage Platform Sneaker Jetzt shoppen 54,99 € 85,00 €

Vom 22. bis zum 26. Dezember gibt es bei Converse50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Styles. Vom 26. Dezember bis zum 25. Januar 2021 geht es mit dem satten Rabatt auf ausgewählte Produkte weiter.

Auch bei Tink gibt es nach Weihnachten tolle Deals auf Top-Produkte. Noch bis zum 3. Januar können Sie zum Beispiel Schnäppchen bei Ring-Produkten machen: Mit den Tools können Sie Ihr Heim vom Smartphone, Tablet oder PC aus überwachen.

Bei AO.de gibt es zwischen den Jahren zahlreiche attraktive Angebote in den Bereichen Technik, Haushalt und Co. Rabatte gibt es etwa auf Kühlschränke, etc.

Technik

TaoTronics Luftreiniger TT-AP001 Air Purifier mit 3-in-1 HEPA Filter und vier Lüfterstufen. Hier geht's zum Angebot.

Beurer TL 30 Tageslichtlampe mit einer Lichtstärke ca. 10.000 Lux bei 10 cm Abstand. Hier geht's zum Angebot.

Haushalt

Arendo 800 W Entsafter mit 7,5 cm großer Einfüllöffnung für Obst und Gemüse. Hier geht's zum Angebot.

Mode

Zweiteiliger Sportanzug von adidas Core Sport mit einer Kombi aus locker geschnittenem Hoodie mit großem Logoprint vorn und Leggings mit breiten Kontraststreifen an den Seiten. Hier geht's zum Angebot.

Velours-Sporthose mit Seitentaschen. Hier geht's zum Angebot.

Gesundheit/Sport

Kletterparcours im Waldseilgarten für zwei Personen. Hier geht's zum Angebot.

Heimtrainer Bike 500 für das Fitness- und Cardiotraining. Hier geht's zum Angebot.

Spielzeug

Tigerbox Touch mit einer Tigercard mit einem beliebten Titel sowie einem Tigerticket für einen Monat kostenlosen Streamingspaß. Hier geht's zum Angebot.

Geschenke nach Weihnachten machen

Und für alle, die angesichts des Lockdowns überstürzt ein Weihnachtsgeschenk gekauft oder eventuell jemanden beim Beschenken nicht bedacht haben: Ihre Lieben freuen sich auch nach Weihnachten über eine nette Aufmerksamkeit. In diesem Jahr mussten wir doch alle schon Geduld zeigen und es lief alles anders als geplant. Da ist es doch gar nicht wichtig, ob das Geschenk nun am 24. Dezember kam oder etwas verspätet – die Geste zählt.

Geschenke nach Weihnachten machen – ganz nach der Tradition des Boxing Day

Übrigens ist es in anderen Ländern sogar Tradition geworden, dass man manche Menschen erst nach den Weihnachtstagen beschenkt: Am sogenannten Boxing Day, übersetzt etwa "Geschenkschachtel-Tag", erhalten in einigen Kulturen traditionell Angestellte von ihrem Arbeitgeber ein Geschenk. Er wird in der Regel am 26. Dezember zelebriert, oder, wenn dieser auf ein Wochenende fällt, am ersten oder zweiten folgenden Werktag. Bekannt ist er etwa im Vereinigten Königreich, Uganda, Australien, Kenia, Kanada, Neuseeland und Südafrika.

Und gerade im Corona-geprägten Jahr 2020 ist diese Message doch besonders schön: Man kann und sollte seine Lieben auch nach Weihnachten eine Freude machen, wenn man kann. Gerade in Zeiten wie diesen.

