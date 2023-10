von Thomas Steinmann und Jannik Tillar Überraschend dreht der Signa-Konzern dem Sporthändler Signa Sports den Geldhahn zu und nimmt eine Insolvenz in Kauf. Für Immobilienkönig Benko verschärft sich die Lage: Statt der jahrelangen Expansion geht es jetzt um Schadensbegrenzung.

Es war nur eine kurze Meldung, die der schwer angeschlagene Onlinehändler Signa Sports United am Montagabend veröffentlichte. In technischen Worten meldete das Unternehmen, das in Berlin sitzt und bis zuletzt an der New Yorker Börse notiert war, was sich einfacher so formulieren lässt: Die langjährige Konzernmutter Signa Holding des österreichischen Investors René Benko hat der Firma den Geldhahn zugedreht. Eine Finanzierungszusage von 150 Mio. Euro, die erst im Sommer vereinbart worden war und die der Onlinehändler benötigt, um seine Geschäfte fortzuführen, wurde aufgekündigt.