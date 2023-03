von Laura Eßlinger und Stefan Schaaf Silvergate, Silicon Valley Bank und Signature – nach drei Krisenfällen in einer Woche ist der US-Bankensektor in Aufruhr. Finanzexperten und Bankenaufsicht sind zwar vorsichtig optimistisch, was die Auswirkungen für Deutschland und Europa betrifft. Doch die Stimmung an den Märkten ist schlecht.

Silvergate, Silicon Valley Bank und Signature: Drei Banken mit massiven Schwierigkeiten innerhalb einer Woche versetzen den US-Bankensektor in Aufruhr. Auch in Deutschland und Europa fragen sich viele, ob und wenn ja welche Auswirkungen die Insolvenzen auf den hiesigen Bankensektor haben. Finanzexperten und Bankenaufsicht sind zwar vorsichtig optimistisch, dass ein Domino-Effekt ausbleibt. Doch an den Märkten ist die Stimmung schlecht. "Was ursprünglich als isolierter Bankausfall gedacht war, stellt ein systemisches Risiko für das Finanzsystem dar", so Steven Dover von Franklin Templeton.