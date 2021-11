Schäppchenjäger haben derzeit viel zu tun: Der Prime Day liegt nur wenige Monate zurück, da steht schon das nächste Shopping-Event in den Startlöchern: der Singles Day 2021. Was der Tag bietet, welche Händler mitmachen und warum ausgerechnet Amazon seine eigene Schiene fährt, lesen Sie hier.

Obwohl der Singles Day deutschlandweit noch nicht so bekannt ist wie beispielsweise der Black Friday, handelt es sich bei dem jährlich wiederkehrenden Event um das größte Shopping-Ereignis der Welt – vor allem in China, wo der Schnäppchentag am 11.11.2009 erstmals ins Leben gerufen wurde und seither (Sie ahnen es schon) jedes Jahr am 11. November stattfindet, so auch 2021. Tatsächlich versteht sich das Event als Pendant zum Valentinstag und widmet sich all den Singles, die sich mithilfe der vielen Aktionen und Rabatte einfach mal selbst beschenken wollen. Man gönnt sich ja schließlich sonst nix. Und in Zeiten von Corona sowieso nicht. Da macht ein weiteres Shopping-Event so kurz vor dem Black Friday den Kohl auch nicht mehr fett – oder wie sagt man so schön: Nach dem Schnäppchen ist vor dem Schnäppchen.

Singles-Day-Angebote: Diese Händler nehmen teil

Lidl

Vom 5. bis zum 14. November haben Kunden die Möglichkeit, die üblichen Versandkosten in Höhe von 4.95 Euro auf alle Artikel im Onlineshop einzusparen – möglich wird das mit dem Gutscheincode: "VIELFALT" (ab einem Bestellwert von 49 Euro). Hier geht’s zur Aktionsseite.

Media Markt

Auch Media Markt bewirbt den Singles Day schon vor dem 11.11.2021 mit attraktiven Angeboten: Ob Smartphone, Notebook, Kaffeevollautomat oder Spiegelreflexkamera – Technikfans kommen schon jetzt voll auf ihre Kosten. Hier geht's zu den Angeboten.

Hunkemöller

Am Singles Day bekommen alle Hunkemöller-Kunden online wie in den Geschäften 20 Prozent Rabatt auf alles. Der Nachlass wird im Einkaufskorb direkt verrechnet, ein Gutscheincode ist nicht notwendig. Hier geht's zur Aktion.

Saturn

Und auch bei Saturn wird der Singles Day mit sogenannten Warm-Up Highlights schon jetzt beworben: Laut eigenen Angaben erwarten Sie vor und am 11.11..2021 "attraktive Angebote für ausgewählte Produkte aus allen Technik-Kategorien". Hier geht es zu den Angeboten.

About You

Der Singles Day Sale von About You umfasst zahlreiche Angebote rund um Schmuck, Schuhe, Accessoires und Mode. So ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas Passendes dabei. Hier geht's zu den Angeboten.

MyToys

Auch wenn nicht ganz ersichtlich ist, ob MyToys am 11.11.2021 eine eigene Aktion starten wird, so bewirbt der Hersteller zumindest jetzt schon den Singles Day mit zahlreichen Schnäppchen. Hier geht's zur Aktion.

Darum bewirbt Amazon nicht den Singles Day

Man könnte meinen, dass sich Amazon das größte Shopping-Ereignis der Welt nicht durch die Lappen gehen lässt. Doch weit gefehlt: Tatsächlich konzentriert sich der Internetriese lieber auf den Black Friday, der am 26. November 2021 stattfindet, und den Cyber Monday am 29. November 2021. Um seine Kunden auf die bevorstehende Schnäppchenjagd vorzubereiten, wirbt der Onlinehändler bereits mit verfrühten Angeboten – sie sollen die Zeit bis zu dem eigentlichen Shopping-Wochenende überbrücken und Ihnen dabei helfen, erste Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Nach dem Motto: "Früher einkaufen, früher entspannen".

