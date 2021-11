Schäppchenjäger haben derzeit viel zu tun: Der Prime Day liegt nur wenige Monate zurück, da steht schon das nächste Shopping-Event in den Startlöchern: der Singles' Day 2021. Was der Tag bietet, welche Händler mitmachen und warum ausgerechnet Amazon seine eigene Schiene fährt, lesen Sie hier.

Obwohl der Singles' Day deutschlandweit noch nicht so bekannt ist wie beispielsweise der Black Friday, handelt es sich bei dem jährlich wiederkehrenden Event um das größte Shopping-Ereignis der Welt – vor allem in China, wo der Schnäppchentag am 11.11.2009 erstmals ins Leben gerufen wurde und seither (Sie ahnen es schon) jedes Jahr am 11. November stattfindet, so auch 2021. Tatsächlich versteht sich das Event als Pendant zum Valentinstag und widmet sich all den Singles, die sich mithilfe der vielen Aktionen und Rabatte einfach mal selbst beschenken wollen. Man gönnt sich ja schließlich sonst nix. Und in Zeiten von Corona sowieso nicht. Da macht ein weiteres Shopping-Event so kurz vor dem Black Friday den Kohl auch nicht mehr fett – oder wie sagt man so schön: Nach dem Schnäppchen ist vor dem Schnäppchen.

Singles' Day Angebote: Diese Händler nehmen teil

Lidl

Affiliate Link -48% Lidl | BOSCH Küchenmaschine »MUM54A00«, EasyArmLift Jetzt shoppen 129,00 € 249,99 €

Vom 5. bis zum 14. November haben Kunden die Möglichkeit, die üblichen Versandkosten in Höhe von 4.95 Euro auf alle Artikel im Onlineshop einzusparen – möglich wird das mit dem Gutscheincode: "SD21" (ab einem Bestellwert von 49 Euro). Hier geht’s zur Aktionsseite.

Otto

Affiliate Link -57% Otto | Samsung »Galaxy Buds Live« In-Ear-Kopfhörer Jetzt shoppen 78,38 € 184,24 €

Im Rahmen des Singles' Day bietet Otto seinen Kund:innen bis zum 11.11.2021 (23:59 Uhr) 11 Prozent auf ausgewählte Multimedia-Highlights. Dazu benötigen Sie nur den Code "13754", damit Ihnen der Rabatt an der Kasse abgezogen wird.

Hier geht's zur Aktionsseite.

MyToys

Affiliate Link -38% Mytoys | MIELE Spielzeugküche midi Holz Jetzt shoppen 67,99 € 109,99 €

Sogar MyToys lässt sich den 11.11.2021 nicht entgehen und schenkt seinen Kund:innen satte Rabatte (11 bis 22 Prozent): Ob bei MyToys, Mirapodo oder Yomonda, Sie finden in jedem zugehörigen Shop unterschiedliche Aktionen. Hier geht's zur Übersicht.

About You

Affiliate Link -22% About You | Stiefelette 'Grace' von Vagabond Jetzt shoppen 84,90 € 109,99 €

Der Singles' Day Sale von About You umfasst zahlreiche Angebote rund um Schmuck, Schuhe, Accessoires und Mode. So ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas Passendes dabei. Und das Beste ist: Kund:innen sparen heute 11 Prozent auf alles. Hier geht's zu den Angeboten.

Hunkemöller

Affiliate Link -20% Hunkemöller | Hunkemöller Body Geo Lace Jetzt shoppen 23,99 € 29,99 €

Am Singles Day bekommen alle Hunkemöller-Kunden online wie in den Geschäften 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Der Nachlass wird im Einkaufskorb direkt verrechnet, ein Gutscheincode ist nicht notwendig. Hier geht's zur Aktion.

Eis.de

Affiliate Link -62% Eis.de | Satisfyer 'Double Joy', 9 cm, mit App Jetzt shoppen 29,99 € 79,95 €

Heiße Deals am Singles' Day verspricht auch Eis.de: Laut eigenen Angaben können Sie heute bis zu 99 Prozent sparen. Hier geht's zur Aktionsseite.

Amorelie

Affiliate Link -28% Amorelie | Starter-Set für sie - Berry Jetzt shoppen 109,00 € 151,60 €

Bei Amorelie können Sie ab heute (11.11.2021) bis Sonntag bis zu 30 Prozent auf ausgewählte Singles Day Highlight Deals sparen. Hier geht's zur Aktionsseite.

Boden

Affiliate Link -40% Boden | Billington Mantel CAM Damen Jetzt shoppen 192,00 € 320,00 €

Am Singles' Day bietet der britischer Bekleidungshändler Boden allen Kund:innen 22 Prozent auf alles: also Vollpreis- und Sale-Artikel, plus eine versandkostenfreie Lieferung bei Bestellungen über 99 Euro. Die Aktion endet am 12.11.2021 um 05:00 Uhr. Hier geht's zur Aktionsseite.

Ulla Popken

Affiliate Link -40% Ulla Popken | Grosse Grössen Cardigan, Damen Jetzt shoppen 59,99 € 99,99 €

Nur heute gibt es bei Ulla Popken 11 Prozent auf alles. Nutzen Sie den Code "1111" einmalig am Singles' Day und sparen Sie auf Ihr neues Lieblingskleidungsstück. Hier geht's zu den Angeboten.

Christ

Affiliate Link -42% Christ | JETTE Schmuck-Set 88063635 Jetzt shoppen 79,90 € 139,00 €

Sichern Sie sich bei Christ bis zu 22 Prozent Rabatt auf beliebte Schmuckmarken wie PD Paola, Engelsrufer und Paul Hewitt ab einem Einkaufswert von 200 Euro (ab 80 Euro gibt es 11 Prozent). Sie müssen nur den Rabattcode "Single21" im Warenkorb hinterlegen. Hier geht's zu den Angeboten.

Flaconi

Affiliate Link -45% Flaconi | Davidoff Cool Water Eau de Toilette Jetzt shoppen 26,95 € 49,00 €

Bis zum 14.11.2021 haben Sie bei Flaconi im Rahmen des Singles' Day Zeit, satte Rabatte zu sparen: 12 Prozent ab 39 Euro, 15 Prozent ab 49 Euro,18 Prozent ab 79 Euro und 20 Prozent ab 99 Euro (Gratis Geschenk ab 110 Euro).

Hier geht's zu den Angeboten.

Affiliate Link -41% Flaconi | Lancôme Trésor Midnight Rose Eau de Parfum Jetzt shoppen 27,95 € 47,50 €

Douglas

Auch Douglas bewirbt den Singles' Day und schenkt seinen Kund:innen 20 Prozent Rabatt auf über 150.000 Produkte. Ein Code ist nicht notwendig.

Hier geht's zur Aktionsseite.

Galeria Kaufhof

Ab einem Einkauf von 100 Euro können Sie am heutigen Singles' Day bei Galeria Kaufhof (nur online) 22 Prozent sparen: Einfach den Aktionscode "single" im Warenkorb eingeben und schon wird der Nachlass abgezogen.

Hier geht's zur Aktionsseite.

Thalia

Affiliate Link -33% Thalia | tolino shine 3 eBook-Reader Jetzt shoppen 79,00 € 119,00 €

Am Singles' Day 2021 bietet Thalia zahlreiche Rabatte auf unterschiedliche Produktkategorien, wie 15 Prozent auf Kalender, Hörbücher & Hörbuch-Downloads. Hier geht es zu den Angeboten.

eBay

Affiliate Link eBay | Roborock S5 Max Saugroboter Jetzt shoppen 365,00 €

Auch der Versandriese eBay startet heute eine Rabattaktion: Sparen Sie am Singles' Day 11 Prozent (Maximalrabatt: bis zu 50 Euro). Nutzen Sie dafür den Gutscheincode "SINGLESDAY", hier geht es zur Aktionsseite.

Tink

Affiliate Link -57% Tink | Belkin SOUNDFORM True Wireless Earbuds Jetzt shoppen 29,95 € 69,99 €

Bis zu 60 Prozent sparen können Sie nur heute auf ausgewählte Technik-Highlights bei Tink: Hier geht's zu Aktionsseite.

Affiliate Link -36% Tink | Google Nest Hub (2. Generation) gratis Google Chromecast Jetzt shoppen 89,00 € 139,94 €

Saturn

Und auch bei Saturn wird der Singles' Day mit unzähligen Technik-Highlights geworben: Vom 11.11. bis zum 13.11. (23:59 Uhr) können Sie 11 Prozent auf ausgewählte Produkte sparen. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen. Hier geht es zu den Angeboten.

Media Markt

Auch Media Markt bewirbt den Singles' Day mit attraktiven Angeboten: Ob Smartphone, Notebook, Kaffeevollautomat oder Spiegelreflexkamera – Technikfans kommen schon jetzt voll auf ihre Kosten: Alle Kund:innen (also nicht nur Club-Mitglieder) erhalten im Aktionszeitraum einen Rabatt von 11 Prozent auf ausgewählte Produkte aus unterschiedlichen Warengruppen.

Hier geht's zu den Angeboten.

Jochen Schweizer

Sogar Jochen Schweizer lässt sich den Singles' Day nicht entgehen und bietet abenteuerlustigen Kund:innen 11 Prozent Rabatt auf außergewöhnliche Erlebnisse. Hier geht's zur Aktionsseite.

Darum bewirbt Amazon nicht den Singles' Day

Man könnte meinen, dass sich Amazon das größte Shopping-Ereignis der Welt nicht durch die Lappen gehen lässt. Doch weit gefehlt: Tatsächlich konzentriert sich der Internetriese lieber auf den Black Friday, der am 26. November 2021 stattfindet, und den Cyber Monday am 29. November 2021. Um seine Kunden auf die bevorstehende Schnäppchenjagd vorzubereiten, wirbt der Onlinehändler bereits mit verfrühten Angeboten – sie sollen die Zeit bis zu dem eigentlichen Shopping-Wochenende überbrücken und Ihnen dabei helfen, erste Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Nach dem Motto: "Früher einkaufen, früher entspannen".

