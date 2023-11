Der Singles Day 2023 steigt wie gewohnt am 11. November – viele Onlinehändler aus den Bereichen Technik, Mode und Haushalt bieten ausgewählte Produkte an diesem Tag mit Rabatten zwischen 11 und 50 Prozent an.

Der Singles Day 2023 findet wie jedes Jahr am 11. November statt und bietet jede Menge Angebote: aus Bereichen wie Technik, Haushalt, Wohnen oder Garten. Hier finden Sie alle Infos und einen Überblick mit attraktiven Deals, die sich lohnen.

In China wurde der Singles Day am 11. November 2009 ins Leben gerufen und hat sich seitdem vor allem in Asien zu einem der größten Shopping-Events weltweit entwickelt. Tatsächlich ist er weltweit gesehen der umsatzstärkste Tag des gesamten Jahres. Auch 2023 findet der Singles Day am 11.11. statt – diverse Händler haben jede Menge reduzierter Angebote im Gepäck. Wir haben alle Infos zum Schnäppchentag.

Singles Day 2023: Diese Händler sind dabei

Otto

Affiliate Link -36% Bettwäsche Nicholas in Gr. 135x200 oder 155x220 cm Jetzt shoppen 22,99 € 36,00 €

Bei Otto gibt es spannende Deals: Sparen Sie am 11.11.2023 ganze 15 Prozent auf alle Angebote zum Singles Day in folgenden Kategorien:

Lidl

Vom 10. bis zum 12. November 2023 können Kund:innen von Lidl Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro auf alle Artikel im Onlineshop einsparen. Allerdings erst ab einem Bestellwert von 79 Euro. Hier finden Sie attraktive Angebote.

Netto

Affiliate Link 89,99 Euro statt 189,99 Euro // Denver TAQ-10285 Tablet Jetzt shoppen 89,99 €

Der Marken-Discounter wirbt damit, rund um den Singles Day am 11. November 2023 echte Kracher rauszuhauen. Welche das genau sind, können Sie auf der Aktionsseiteeinsehen.

Esprit

Auch die Marke Esprit zeigt sich am Singles Day großzügig und belohnt ihre Kund:innen (mit dem Code: SINGLESDAY23) mit 22 Prozent auf Must-have-Styles. Hier geht's zur Aktionsseite.

Affiliate Link 109,90 Euro statt 129,90 Euro // AMORELIE Adventskalender Jetzt shoppen 129,90 €

Bei Amorelie werden die Single Week Deals gefeiert mit zahlreichen Angeboten rund um Vibratoren und Masturbatoren für Sie und Ihn. Hier finden Sie alle Rabatte.

About You

Affiliate Link 69,90 Euro statt 79,90 Euro // Bullboxer Boots Jetzt shoppen 79,90 €

Der Singles-Day-Sale von About You umfasst zahlreiche Angebote rund um Jacken, Jeans, Shirts, Kleider, Sweat und Schuhe. So ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas Passendes dabei. Und das Beste ist: Kund:innen sparen an diesem Tag bis zu 50 Prozent extra. Hier geht's zu den Angeboten.

Hunkemöller

Am Singles Day bekommen alle Hunkemöller-Kund:innen online wie in den Geschäften 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Der Nachlass wird im Einkaufskorb direkt verrechnet, ein Gutscheincode ist nicht notwendig. Hier geht's zur Aktion.

Sportscheck

Affiliate Link -36% The North Face ZANECK Parka Damen Jetzt shoppen 202,46 € 320,00 €

Sparen Sie am 11.11.2023 ganze 25 Prozent auf über 10.000 Textilien und Schuhe*. Alles, was Sie dafür benötigen, ist dieser Code: SNG2023. Hier geht's zu den Angeboten.

* Gilt für gekennzeichnete und reduzierte Textilien und Schuhe bis 12.11.2023 auf sportscheck.com (im Schritt "Prüfen und Bestellen" Couponcode SNG2023 angeben, Mindestbestellwert 25 Euro). Ausgenommen sind Artikel mit Direktversand durch Partner. Nicht mit anderen Sonder- und Rabattaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung. Eine nachträgliche Gutschrift des Aktionsgutscheins auf eine abgeschlossene Bestellung ist nicht möglich. Nicht einlösbar in den SportScheck-Filialen, Outlets, beim Kauf von Geschenkgutscheinen und bei Event-Anmeldungen.

Douglas

Affiliate Link Biotherm Luxe Adventskalender Jetzt shoppen 71,96 €

Auch bei Douglas wird der Singles Day 2023 mit 20 Prozent* auf Beauty- und Apothekenprodukte gefeiert.Hier finden Sie alle Angebote auf einen Blick.

*Aktion gültig vom 7.11. bis zum 11.11.2023 in allen Douglas-Filialen, auf douglas.de und in der Douglas-App. Online ist der Rabatt bereits bei den angezeigten Produktpreisen berücksichtigt. Auch mit „Angebot“ gekennzeichnete Artikel sind online bereits reduziert. In den Douglas-Filialen wird der Rabatt an der Kasse gewährt.

Jochen Schweizer

Affiliate Link 192 Meter Bungy-Sprung von der Europabrücke Jetzt shoppen 199,90 €

Sogar Jochen Schweizer lässt sich den Singles Day nicht entgehen und bietet abenteuerlustigen Kund:innen (mit dem Code SINGLE11) ganze 11 Prozent* Rabatt auf 11 ausgewählte Erlebnisse. Hier geht's zur Aktionsseite.

*Dieses Sonderangebot gilt nur vom 10.11.2023 bis 12.11.2023 auf entsprechend gekennzeichnete Erlebnisse und ist nicht mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar! Gilt nicht für Wertgutscheine und ist nicht anrechenbar auf Versandkosten und Geschenkverpackung. Limitiertes Kontingent. Der Weiterverkauf ist untersagt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Barauszahlung nicht möglich. Die Aktion kann jederzeit ohne Angaben von Gründen beendet werden. Es gelten die AGB der Jochen Schweizer GmbH.

Media Markt

Affiliate Link DYSON V8 (2023) Stielsauger Jetzt shoppen 299,00 €

Auch Media Markt bewirbt den Singles Day mit attraktiven Angeboten: Ob Smartphone, Notebook, Kaffeevollautomat oder Spiegelreflexkamera – Technikfans kommen an diesem Tag voll auf ihre Kosten: Alle Kund:innen (also nicht nur Club-Mitglieder) erhalten im Aktionszeitraum Rabatte auf ausgewählte Produkte aus unterschiedlichen Warengruppen. Hier geht's zu den Angeboten.

Saturn

Affiliate Link PHILIPS Hue White und Col. Amb. Jetzt shoppen 79,00 €

Und auch bei Saturn wird der Singles Day mit unzähligen Technik-Highlights rund um Haushaltsgeräte, Gaming, Fernseher und mehr geworben: Am 11.11. können Sie auf ausgewählte Produkte sparen. Hier geht es zu den Angeboten.

Ein Tag, um sich selbst zu beschenken

Das Event soll eigentlich als Pendant zum Valentinstag verstanden werden und richtet sich traditionell an Singles, die sich mithilfe der Aktionen und Rabatte selbst etwas Gutes tun und beschenken wollen. Daher auch der 11.11.: Die Eins soll für eine alleinstehende Person stehen. Warum auch auf Freund:innen, Partner:in oder Familie warten, damit man beschenkt wird? Der Singles Day steht also ganz im Zeichen der Selbstliebe, während man am Black Friday oder Cyber Monday häufig eher Ausschau nach passenden Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenken für die Liebsten hält. So oder so: Angebote zum Sparen nimmt man besonders aktuell doch gern mit.

Amazon hält sich beim Singles Day zurück

Bei Shopping-Events und Schnäppchenschlachten ist Versandriese Amazon eigentlich immer weit vorn dabei. Nicht aber so beim Singles Day: Hier wartet Amazon mit keinen besonderen Deals oder Aktionen auf. Stattdessen konzentriert sich der Onlinehändler auf den anstehenden Black Friday und Cyber Monday – und wird hier sicherlich genügend Aktionen in petto haben.

