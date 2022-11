Der Singles Day 2022 steigt heute, am 11. November, und bietet jede Menge Angebote: aus Bereichen wie Technik, Haushalt, Wohnen oder Garten. Hier finden Sie alle Infos und einen Überblick mit attraktiven Deals, die sich lohnen.

In China wurde der Singles Day am 11. November 2009 ins Leben gerufen und hat sich seitdem vor allem in Asien zu einem der größten Shopping-Events weltweit entwickelt. Tatsächlich ist er weltweit gesehen der umsatzstärkste Tag des ganzen Jahres. Auch 2022 findet der Singles Day am 11. November statt – diverse Händler haben jede Menge reduzierter Angebote im Gepäck. Wir haben alle Infos zum Schnäppchentag.

Singles Day 2022: Diese Händler sind dabei

Lidl

Noch bis zum 12. November 2022 können Kund:innen bei Lidl Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro auf alle Artikel im Onlineshop einsparen. Dazu müssen Sie nur den Gutscheincode: SD22 (ab einem Bestellwert von 49 Euro) einlösen.

Affiliate Link -29% BOSCH Bodenstaubsauger mit Beutel Jetzt shoppen 59,99 € 84,99 €

29 % Rabatt: BOSCH Bodenstaubsauger mit Beutel »BGLS2FRESH« Recycled Material für 59,99 Euro statt 84,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Tipp: In unserem Überblick zu den Angeboten von Lidl zum Singles Day finden Sie weitere Schnäppchen.

Otto

Auch bei Otto gibt es spannende Deals: Sparen Sie heute 15 Prozent auf die Sortimente Mode und Wohnen vom Verkäufer OTTO zum Singles Day. Hier geht's lang:

Affiliate Link -33% adidas Performance Trainingsanzug Jetzt shoppen 49,99 € 75,00 €

33 % Rabatt: adidas Performance Trainingsanzug »AEROREADY ESSENTIALS KANGAROO POCKET BIG LOGO« für 49,99 Euro statt 75 Euro. Hier geht's zum Deal.

Hinweis: Gilt ausschließlich für Mode, Reisegepäck, Heimtextilien, Möbel und Dekoration • Gilt nur für Artikel des Verkäufers OTTO, nicht für den Kauf von OTTO-Geschenkgutscheinen, nicht in Verbindung mit anderen Aktionen, nicht für sonstige Lieferaufschläge, nicht für Aufbau- und Serviceleistungen, nicht für Mitarbeiter*innen der Otto Group • Keine Barauszahlung

Flaconi

Flaconi wartet ebenfalls mit ersten Angeboten auf. Der Onlinehändler bietet Reduzierungen auf Duft- und Kosmetik-Klassiker: Sparen Sie 11 Prozent auf fast alles* mit dem Code LOVE11:. Hier geht's zur Übersicht.

Affiliate Link -48% HUGO BOSS ALIVE Eau de Parfum Jetzt shoppen 33,95 € 66,00 €

48 % Rabatt: HUGO BOSS ALIVE Eau de Parfum für 33,95 Euro statt 66 Euro. Hier geht's zum Deal.

Hinweis: *Gültig nur am 11.11 - Ausschlüsse: L'Oréal Professionnel SteamPod 3.0, CHANEL, dyson, Creed, Maison Francis Kurkdjian

MyToys

Sogar MyToys lässt sich den 11.11.2021 nicht entgehen und schenkt seinen Kund:innen satte Rabatte (bis 22 Prozent): Ob bei MyToys, Mirapodo oder Yomonda, Sie finden in jedem zugehörigen Shop unterschiedliche Aktionen. Hier geht's zur Übersicht.

28 % Rabatt: PLAYMOBIL® 70777 Adventskalender Badespaß Meerjungfrauen für 19,99 Euro statt 27,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

About You

Der Singles Day Sale von About You umfasst zahlreiche Angebote rund um Jacken, Jeans, Shirts, Kleider, Sweat und Schuhe. So ist für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas Passendes dabei. Und das Beste ist: Kund:innen sparen heute bis zu 55 Prozent extra. Hier geht's zu den Angeboten.

Affiliate Link -30% Dr. Martens Chelsea Boots Jetzt shoppen 129,00 € 185,00 €

30 % Rabatt: Dr. Martens Chelsea Boots 'Flora' schwarz für 129 Euro statt 1185 Euro.Hier geht's zum Deal.

Hunkemöller

Am Singles Day bekommen alle Hunkemöller-Kunden online wie in den Geschäften 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Der Nachlass wird im Einkaufskorb direkt verrechnet, ein Gutscheincode ist nicht notwendig. Hier geht's zur Aktion.

Affiliate Link Hunkemöller Nahtloser Bralette Rose Schwarz Jetzt shoppen 17,99 € 17,99 €

Jochen Schweizer

Sogar Jochen Schweizer lässt sich den Singles Day nicht entgehen und bietet abenteuerlustigen Kund:innen 11 Prozent Rabatt auf außergewöhnliche Erlebnisse. Hier geht's zur Aktionsseite.

Affiliate Link Geschenkbox Abenteuer & Sport Jetzt shoppen 109,90 €

Media Markt

Auch Media Markt bewirbt den Singles' Day mit attraktiven Angeboten: Ob Smartphone, Notebook, Kaffeevollautomat oder Spiegelreflexkamera – Technikfans kommen heute voll auf ihre Kosten: Alle Kund:innen (also nicht nur Club-Mitglieder) erhalten im Aktionszeitraum Rabatteauf ausgewählte Produkte aus unterschiedlichen Warengruppen. Hier geht's zu den Angeboten.

Affiliate Link LENOVO Tab M10 (3. Generation) Jetzt shoppen 149,52 €

Saturn

Und auch bei Saturn wird der Singles' Day mit unzähligen Technik-Highlights geworben: Am 11.11. können Sie auf ausgewählte Produkte sparen. Hier geht es zu den Angeboten.

Affiliate Link KRUPS KP1A3B.TC Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS Jetzt shoppen 39,16 €

Bei Amorelie können Sie ab heute (11.11.2021) bis Sonntag bis zu 75 Prozent auf ausgewählte Highlight Deals sparen. Hier geht's zur Aktionsseite.

Affiliate Link Der Naughty and Nice Adventskalender 2022 Jetzt shoppen 129,99 € 129,99 €

Boden

Am Singles' Day bietet der britischer Bekleidungshändler Boden allen Kund:innen 22 Prozent (plus versandkostenfreie Lieferung bei Bestellungen über 99 €) auf zahlreiche Produkte: mit dem Code U7U7. Hier geht's zur Aktionsseite.

Affiliate Link Beatrice Strickkleid Damen Boden, Blazer-Rot Jetzt shoppen 70,00 €

Hinweis: selektierte Artikel (eine Liste aller ausgeschlossener Artikel ist unter www.boden.com/Ausnahmen verfügbar) sind von diesem Angebot ausgeschlossen.

Aldi

In dem Onlineshop des Discounters finden Sie heute den ganzen Tag attraktive Angebote rund um Haushaltswaren, Outdoor-Artikel und vieles mehr. Hier geht's zur Übersichtseite.

Affiliate Link -30% Gasgrill San Diego EVO 2 inkl. Wetterschutzhülle Jetzt shoppen 139,00 € 199,00 €

30 % Rabatt: Gasgrill San Diego EVO 2 inkl. Wetterschutzhülle für 139 Euro statt 199 Euro. Hier geht's zum Deal.

Ebay

Auch der Versandriese eBay startet heute eine Rabattaktion: Sparen Sie am Singles Day 20 Prozent (Maximalrabatt: bis zu 50 Euro). Nutzen Sie dafür den Gutscheincode "HERZLICH", hier geht es zur Aktionsseite.

Affiliate Link IMOU L11 Saugroboter Staubsauger Wischfunktion Jetzt shoppen 299,00 €

Christ

Sichern Sie sich bei Christ bis zu 22 Prozent Rabatt auf beliebte Schmuckmarken wie PD Paola, Engelsrufer und Paul Hewitt ab einem Einkaufswert von 200 Euro (ab 80 Euro gibt es 11 Prozent). Sie müssen nur den Rabattcode "ME2022" im Warenkorb hinterlegen. Hier geht's zu den Angeboten.

Hinweis: Das Angebot gilt nur bis zum 11.11.2022, nur online auf die unten dargestellten Produkte (auch auf die bereits reduzierten Produkte) und nur solange der Vorrat reicht. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen/Rabatten kombinierbar.

Eis.de

Heiße Deals am Singles Day verspricht auch Eis.de: Laut eigenen Angaben können Sie versandkostenfrei bestellen (ab einem Bestellwert von 14,95 Euro) mit dem Code EISFREESHIP. Hier geht's zur Aktionsseite.

Singles Day: Ein Tag, um sich selbst zu beschenken

Das Event soll eigentlich als Pendant zum Valentinstag verstanden werden und richtet sich traditionell an Singles, die sich mithilfe der Aktionen und Rabatte selbst etwas Gutes tun und beschenken wollen. Daher auch der 11.11.: Die Eins soll für eine alleinstehende Person stehen. Warum auch auf Freund:innen, Partner:in oder Familie warten, damit man beschenkt wird? Der Singles Day steht also ganz im Zeichen der Selbstliebe, während man am Black Friday oder Cyber Monday häufig eher Ausschau nach passenden Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenken für die Liebsten hält. So oder so: Angebote zum Sparen nimmt man besonders aktuell doch gern mit.

Amazon hält sich beim Singles Day zurück

Bei Shopping-Events und Schnäppchenschlachten ist Versandriese Amazon eigentlich immer weit vorn dabei. Nicht aber so beim Singles Day: Hier wartet Amazon mit keinen besonderen Deals oder Aktionen auf. Stattdessen konzentriert sich der Onlinehändler auf den anstehenden Black Friday und Cyber Monday – und wird hier sicherlich genügend Aktionen in petto haben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.