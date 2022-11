Der Singles Day 2022 steigt am 11. November und bietet jede Menge Angebote: aus Bereichen wie Technik, Haushalt, Wohnen oder Garten. Hier finden Sie alle Infos und einen Überblick mit attraktiven Deals, die sich schon im Vorfeld lohnen.

In China wurde der Singles Day am 11. November 2009 ins Leben gerufen und hat sich seitdem vor allem in Asien zu einem der größten Shopping-Events weltweit entwickelt. Tatsächlich ist er weltweit gesehen der umsatzstärkste Tag des ganzen Jahres. Auch 2022 findet der Singles Day am 11. November statt – einige Händler bieten aber schon vorab Angebote an. Wir haben alle Infos zum Schnäppchentag.

Singles Day: Ein Tag, um sich selbst zu beschenken

Das Event soll eigentlich als Pendant zum Valentinstag verstanden werden und richtet sich traditionell an Singles, die sich mithilfe der Aktionen und Rabatte selbst etwas Gutes tun und beschenken wollen. Daher auch der 11.11.: Die Eins soll für eine alleinstehende Person stehen. Warum auch auf Freund:innen, Partner:in oder Familie warten, damit man beschenkt wird? Der Singles Day steht also ganz im Zeichen der Selbstliebe, während man am Black Friday oder Cyber Monday häufig eher Ausschau nach passenden Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenken für die Liebsten hält. So oder so: Angebote zum Sparen nimmt man besonders aktuell doch gern mit.

Singles Day 2022: Lidl lockt bereits mit Angeboten

Seit dem 30. Oktober und noch bis zum 12. November 2022 können Kund:innen bei Lidl Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro auf alle Artikel im Onlineshop einsparen. Dazu müssen Sie nur den Gutscheincode: "SD22" (ab einem Bestellwert von 49 Euro) einlösen.

Erste Deals bei Lidl

20 % Rabatt: Vileda Saugroboter "VR ONE" für 79,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

40 % Rabatt: PARKSIDE 4V Akku-Wechselbitschrauber "Rapidfire 2.2", mit LED-Werkstückbeleuchtung für 14,99 Euro statt 24,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -45% Montepulciano D'abruzzo Riserva DOP trocken, Rotwein 2017 Jetzt shoppen 5,99 € 10,99 €

45 % Rabatt: Montepulciano D'abruzzo Riserva DOP trocken, Rotwein 2017 für 5,99 Euro statt 10,99 Euro. Hier geht's zum Deal.

Tipp: In unserem Überblick zu den Countdown-Angeboten von Lidl zum Singles Day finden Sie bereits so manche Schnäppchen.

Singles Day: Diese Händler sind auch dabei

im vergangenen Jahr lockten viele Onlineshops mit attraktiven Angeboten – viele starteten schon eine Woche vorher, also ab dem 5. November, mit ersten Rabatten. 2021 gab es Aktionen bei:

Otto

Ebay

Eis.de

Amorelie

myToys

About You

Flaconi

Sobald es erste Rabatte gibt, halten wir Sie hier dazu auf dem Laufenden.

Amazon hält sich beim Singles Day zurück

Bei Shopping-Events und Schnäppchenschlachten ist Versandriese Amazon eigentlich immer weit vorn dabei. Nicht aber so beim Singles Day: Hier wartet Amazon mit keinen besonderen Deals oder Aktionen auf. Stattdessen konzentriert sich der Onlinehändler auf den anstehenden Black Friday und Cyber Monday – und wird hier sicherlich genügend Aktionen in petto haben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.