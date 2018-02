Um Snapchat und den Mutterkonzern Snap Inc. steht es wirtschaftlich eigentlich nicht so gut. Die Firma schreibt überwiegend rote Zahlen und kommt meist nicht gegen die von Facebook betriebene App Instagram an, die eine Art Vormachtstellung in der Branche besitzt.



Zuletzt gab es einen Aktieneinbruch, ausgelöst durch einen Tweet von Kylie Jenner, in dem sie quasi das Ende der Snapchat-Ära ausrief. Trotzdem erhielt CEO Evan Spiegel im vergangenen Jahr eine Gesamtvergütung von 638 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging. Mehr als die bedeutendsten zehn Firmenchefs der Technologiebranche im Jahr 2016 zusammen verdienten.

Evan Spiegel – Alles für Snapchat

Das eigentliche Jahresgehalt vom Snapchat-Gründer beläuft sich dabei auf "nur" 98.000 Dollar. Die Differenz zu den 638 Milliarden setzt sich hauptsächlich aus börsennotierten Einnahmen zusammen. Das Geld erhält der junge CEO gestaffelt bis 2020. Sein Gesamtvermögen wurde laut Forbes Liste auf 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Spiegel wurde 1990 in Kalifornien geboren und studierte später an der Stanford University Produktdesign und entwickelte Snapchat aus einem studentischen Projekt heraus. Um sich ganz auf Snapchat und dessen Leitung zu konzentrieren brach er sein Studium ohne Abschluss ab.

Snapchat an der Börse

Snap Inc. ist seit vergangenem Jahr an der Börse und startete relativ verhalten. Medienwirksam wurden vor allem das bei vielen Nutzern als fehlgeschlagen eingestufte neue Design der App, das die Snap-Aktie steil sinken ließ. Nachdem der Aktienkurs zuletzt wieder nach oben tendierte, wendete sich das Blatt am Donnerstag wieder. Laut Analysten sei dafür auch der Unmut von Investoren über die hohe Vergütung Spiegels verantwortlich.