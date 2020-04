Licht aus! So lässt sich am einfachsten Strom sparen. Aber dann sitzt man im Dunkeln. Heiz- und Stromkosten gelten mittlerweile als "zweite Miete", sie machen den Löwenanteil der Wohnnebenkosten aus. Aber es geht auch anders.Die meisten Sparmaßnahmen haben wenig mit Verzicht zu tun. Es genügt, die Energie besser zu nutzen und echte Stromfresser zu eliminieren. Spartricks, die nichts oder wenig kosten, gibt es jede Menge. Aber was bringt wie viel? 17 Tipps zum Energiesparen für jedermann auf dem Prüfstand.