Solar-Start-up Enpal: Methoden geben Anlass für Skepsis

Es könnte so schön sein: ein Enpal-Werbemotiv aus dem Internet, das Capital – wie auch die anderen Motive auf den folgenden Seiten – in die reale Welt montiert hat.

von Hannah Schwär , Caspar Tobias Schlenk und Thomas Steinmann Enpal gilt als Vorzeige-Start-up der Energiewende. Doch ein Blick hinter die Kulissen weckt Zweifel: Kämpft der Solaranlagenbauer mit unseriösen Methoden?

An einem heißen Tag im August sitzt Heinz R. auf der Terrasse hinter seinem Haus zwischen wilden Blumen und Tomatenpflanzen. Er wischt auf seinem Handy durch eine Bildergalerie, die ihm heute noch Albträume bereitet. Vor gut zehn Monaten hat der Familienvater eine Solaranlage angeschafft. "Wir wollten damit auf alternative Energien umsteigen – in einem Rahmen, den man sich leisten kann", erzählt der Mittfünfziger, der mit seiner Frau, Kindern, Enkel und Hund in einem Einfamilienhaus in einer Kleinstadt in Hessen wohnt.