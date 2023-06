Solarmodule in Bitterfeld-Wolfen: Am Standort sind noch Flächen frei

von Thomas Steinmann Die Solarindustrie soll ein Schlüssel für die Energiewende sein. Dafür will sich Deutschland unabhängig von China machen. Doch nun droht auch noch Konkurrenz aus den USA.

Jochen Fritsche steht vor einer Maschine, durch die im Akkord hauchdünne Scheiben laufen und dabei ihre Farbe ändern, von Hellgrau zu Blau. "Was hier passiert, ist Physik", sagt er. In der Maschine werden die Scheiben aus Silizium, Wafer genannt, in einem Vakuumverfahren behandelt und mit einer Nanoschicht Silizium versehen – wobei sie auch die typische blaue Farbe annehmen, die man von Solarzellen kennt. 3000 Wafer pro Stunde, rund um die Uhr. "Die Produktion ist darauf ausgelegt, dass sie 365 Tage läuft", sagt er. "Auch an Weihnachten."