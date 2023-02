Das Vermögen von den verstorbenen Großeltern wird normalerwiese gleichmäßig an den Nachlass vererbt. Doch auch Enekelkinder können driekt Erben eines Sparkontos werden

So lässt sich ein Sparkonto möglichst einfach direkt an die Enkel vererben

Großeltern stehen manchmal vor dem Problem, dass sie Geld auf einem Sparkonto direkt an ihre Enkel übertragen wollen. Was sich einfach anhört, ist komplizierter als gedacht. Doch es gibt Lösungen. Nadine Oberhuber

Wenn ein Erblasser Geld auf Konten angespart hat, gehört es grundsätzlich zum Nachlass. Das Geld steht also anteilig allen Erben zu. Ein Sparkonto geht auch automatisch an alle Erben einer Erbengemeinschaft über – wenn es mehrere Miterben gibt. Alle können nur gemeinschaftlich darüber entscheiden. Zudem sind Enkel zwar Erben erster Ordnung, doch laut gesetzlicher Erbfolge werden sie nicht bedacht, solange der Elternteil noch lebt, der in der Rangfolge über ihnen steht. Beides gilt aber nur, wenn man kein Testament verfasst hat.

Mit dem letzten Willen kann man sowohl die Reihenfolge ändern – und bereits die Enkel bedenken – als auch die Verteilung regeln. Man kann also ein Sparkonto als Ganzes einem Erben übertragen.