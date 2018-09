In dieser Starbucks-Filiale in Mexiko Stadt werden demnächst nur Mitarbeiter arbeiten, die älter als 55 sind. Das Unternehmen hat hierfür sieben Männer und Frauen eingestellt, die zwischen 55 und 66 Jahren alt sind. Noch werden sie von jüngeren Starbucks-Angestellten geschult, bald schon aber sollen sie den Laden übernehmen. Das ganze ist Teil eines Programms der mexikanischen Regierung in Zusammenarbeit mit Starbucks mit dem Ziel, die Chancen von älteren Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Der Geschäftsführer von Starbucks Mexiko, Christian Gurria: "Es ist schwierig geworden, Menschen über 40 anzustellen. Das ändert sich gerade, weil es eine gesellschaftliche Notwendigkeit gibt. Damit unsere älteren Menschen an der Arbeit und dem wirtschaftlichen Leben teilhaben können. Ich bin froh, dass wir dazu die Möglichkeit haben." Auch Sergio Arrioja nimmt an dem Programm bei Starbucks teil. Er findet die Idee gut: "Ich sehe die neue Generation und die Begeisterung, mit der sie für die Firma arbeiten. Sie behandeln uns aufmerksam und respektvoll. Ich denke, wir sind eine sehr interessante Verbindung eingegangen. Und am Ende werden alle davon profitieren." Die Schichten der älteren Arbeitnehmer dürfen nicht länger als sechseinhalb Stunden dauern, zudem werden ihnen zwei freie Tage pro Woche garantiert. Sollte sich das Modell bewähren, könnte es in Mexiko Schule machen.