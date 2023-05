von Rolf-Herbert Peters Carlos Tavares, Chef des Automobilkonzerns Stellantis, warnt in Bochum vor einem Showdown der europäischen, also auch der deutschen Automobilindustrie.

Am Sinn des Autofahrens lässt Carlos Tavares keinen Zweifel – Klimawandel und Umweltzerstörung hin oder her. "Die individuelle Mobilität ist ein Grundrecht", sagt der gebürtige Portugiese wiederholt beim "Car Symposium" in Bochum. Und er sagt es auf stern-Nachfrage mit einem Unterton, der klarmacht: mit "Grundrecht" meint er eigentlich "Menschenrecht". "Ich will nicht die Politik um Erlaubnis bitten müssen, wenn ich mit der Familie mit dem Auto in den Urlaub fahren will."