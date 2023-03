von Doris Schneyink Halbleiter, Motoren, Druckknöpfe: Der stern ermittelte eine Hitliste der innovativsten Unternehmen Deutschlands. Was ist das Erfolgsrezept? Drei Erfinder erzählen, wie sie zu Hidden Champions wurden.

Das große Ding ist ziemlich klein. Und der ganze Stolz von Thilo von Freyhold, verantwortlich für neue Verfahren der Halbleiterfertigung bei der Jenoptik AG. An einem Februartag sitzt der Physiker in einem Konferenzraum des Konzerns, er spricht mit leiser Stimme und großer Begeisterung. Auf einen Bildschirm wirft er Charts, die die Zukunft der Halbleiterindustrie skizzieren. Beste Aussichten: "Wir werden auch noch in den nächsten 10, 20 Jahren die Leistungsfähigkeit der Chips, die in unseren Smartphones, Tablets und Laptops stecken, weiter steigern können, indem wir Strukturen immer kleiner machen", sagt von Freyhold.