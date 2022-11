Fast jeder Student sieht in seiner Zeit an der Uni ein Café von innen – und zwar nicht nur als Gast, sondern auch als Angestellter. Denn Jobs im Service sind in Studentenstädten oft leicht zu finden. Mit knapp 12 Euro Stundenlohn liegen Tätigkeiten hinter der Bar und im Service eher im Verdienst-Mittelfeld, wie eine Auswertung von 60.000 Jobs des Personaldienstleisters Zenjob ergab. Durchschnittlich musst du fast 38 Stunden im Monat arbeiten, um auf 450 Euro zu kommen.