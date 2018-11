Im neuen Jahr müssen viele Verbraucher mehr Geld für Strom bezahlen. Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox haben rund 300 Grundversorger angekündigt, zum Jahreswechsel die Preise zu erhöhen. Da etwa jeder dritte Stromkunde in der Grundversorgung beliefert wird (vor allem alle, die noch nie gewechselt haben), sind mehr als drei Millionen Haushalte betroffen.

Im Schnitt wird es rund 4,5 Prozent teurer. Für einen typischen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden ergeben sich so durchschnittliche Mehrkosten von rund 55 Euro im Jahr. Dabei ist die Grundversorgung sowieso schon vergleichsweise teuer. Mit dem Wechsel zu einem günstigeren Anbieter oder auch nur einem günstigeren Tarif desselben Anbieters lassen sich oft mehrere Hundert Euro im Jahr sparen.

Unsere interaktive Karte zeigt basierend auf den Daten von Verivox die Strompreiserhöhungen der Grundversorger in den 250 größten Städten. Um einen Eindruck zu geben, wieviel sich mit einem Wechsel sparen lässt, haben wir darüberhinaus den Jahrespreis des günstigsten Tarifs (inklusive Neukundenbonus) angegeben, den Verivox noch als seriös einstuft. Alle Zahlen sind auf einen Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden gerechnet.

Karte: Strompreise in den 250 größten Städten

Teurer wird die Grundversorgung zum Beispiel in den Großstädten Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Mannheim und Münster. Die deutlichste Erhöhung gibt es mit plus 14 Prozent in Pinneberg bei Hamburg. Am teuersten ist die Grundversorgung in Fürth: Dort zahlt ein Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden im kommenden Jahr 1395 Euro in der Grundversorgung. In Lippstadt sind es dagegen nur 1061 Euro.

Als Grund für die Erhöhungen nennen die Versorger die gestiegenen Großhandelspreise für Strom. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW sind die Beschaffungskosten in zwei Jahren um die Hälfte gestiegen. Auch höhere Preise für CO2-Emmissionszertifikate treiben laut BDWE den Strompreis für die Verbraucher. Dazu kommen die nach wie vor hohen staatlichen Abgaben: Zwar sank zuletzt die EEG-Umlage, dafür stieg die Offshore-Netzumlage.

Preiserhöhungen müssen die Anbieter ihren Kunden mindestens sechs Wochen vorher schriftlich ankündigen. Stromkunden haben bis zum Wirksamwerden der Änderung - in der Regel jene sechs Wochen - ein Sonderkündigungsrecht. Wer seinen Anbieter wechseln will, findet auf den großen Vergleichsseiten wie Verivox und Check24 jede Menge Alternativen. Daneben haben sich in den letzten Jahren auch kleinere Portale wie Switchup etabliert, die für sich in Anspruch nehmen, nur Anbieter mit fairen Vertragsbedingungen zu vermitteln.

Finden Sie Ihre Stadt