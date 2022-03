Tesla-Chef Elon Musk war in Feierlaune. Denn der US-Elektroautobauer Tesla hat am Dienstag seine Fabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet und die ersten Modelle "made in Germany" an Kunden übergeben. Es sei ein großartiger Tag für Tesla und weiterer Schritt zu einer nachhaltigen Zukunft, sagte der aus den USA angereiste Musk: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Welt sich zu einer nachhaltigen Energiezukunft verändern kann. Mit der Kombination aus Sonne, Wind, Batteriespeicherung und elektrischen Fahrzeugen. Wenn man diese drei Beine eines Hockers hat, dann kann man eine nachhaltige Energiezukunft schaffen. Und zwar so lange, wie die Sonne scheint. Und der Wind bläst." Deutschland könne schnell sein, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz mit Blick auf die rekordschnelle Bauzeit der Fabrik. Das Werk sei "ein Zeichen für den Fortschritt und die Zukunft der Industrie" in Deutschland als starkem Standort. Und ein wichtiges Zeichen nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt: "Aber es ist ein Zeichen, dass wir auf den Fortschritt setzen müssen. Auf den Fortschritt, der mit neuen Technologien einhergeht, weil das uns neue Arbeitsplätze schafft. Die Dinge, die wir heute schon können, werden uns keinen Wohlstand schaffen in zehn, 20 oder 50 Jahren. Sondern nur Dinge, die wir jetzt neu anfangen. Und genau das ist das, was hier geschieht. Die Elektromobilität wird die Mobilität der Zukunft prägen. Und das ist heute hier klar." Die weltweit fünfte große Tesla-Fabrik wurde in nur zwei Jahren errichtet, weil das Unternehmen den Bau auf eigenes Risiko begann, bevor alle Genehmigungen vorlagen. Neben Mitarbeitern und Käufern der ersten 30 ausgelieferten Neuwagen waren auch Tesla-Fanclubs vor Ort. Doch nicht alle waren in Feierlaune. Zur Eröffnung, die auf den Weltwassertag der Vereinten Nationen fällt, protestierten Umweltschützer vor den Fabriktoren. Sie befürchten, dass die Wasserknappheit in der Region durch den Betrieb der Fabrik noch schlimmer wird. Zudem bemängeln sie den Ressourcen-Verbrauch für den Bau von Elektroautos und fordern ein Konzept für eine Verkehrswende.