Illegale Tankstelle auf dem Gelände von Tesla in Grünheide

Bizarrer Vorfall in Teslas Gigafactory: Wie eine illegale Tankstelle unter einem Partyzelt verschwand

von Christian Esser Manka Heise und Tina Kaiser Monatelang war laut Insidern auf dem Tesla-Gelände in Grünheide eine illegale Tankstelle versteckt, verborgen in einem weißen Partyzelt. Erst im Juli 2023 entdeckte die zuständige Wasserbehörde die beiden Zapfsäulen für Diesel. Die Kontrolleure waren spät dran.

Vor einigen Monaten meldete sich ein Informant beim stern. Er habe geheime Informationen zu einer Umweltsauerei auf dem Tesla-Gelände, behauptete er. Das erste Treffen fand an einem heißen Samstagmorgen am Berliner Ostbahnhof statt, es sollten weitere Termine folgen, mit dem Insider vom Ostbahnhof, später auch mit weiteren Zeugen, die alle dieselbe anfangs kurios klingende Geschichte erzählten. Sie handelt von einer Tankstelle in einem Partyzelt.