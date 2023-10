Vor zwei Wochen hatte der stern Missstände in Teslas deutscher Fabrik aufgedeckt. Nun versucht die Leitung dort offenbar zu verhindern, dass Mitarbeiter in die IG Metall eintreten. Krankgeschriebene Angestellte erhielten unterdessen Drohschreiben.

Am Donnerstag vergangener Woche erhielten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Teslafabrik in Grünheide eine E-Mail vom Werksleiter. "Liebes Giga Team, wir müssen reden!", schrieb André Thierig. Die Tesla-Geschäftsführung habe Papiere von IG- Metall -Mitgliedern gefunden. Diese sollten den Gewerkschaftern angeblich helfen, Tesla-Mitarbeiter zu überreden, in die Gewerkschaft einzutreten. Das, so schrieb Thierig, seien "manipulative Methoden".