Das Konto überziehen ist teuer und sollte daher die Ausnahme sein. Banken lassen sich die Überziehungs-Offerte lukrativ vergüten. Um das Minus auszugleichen, gibt es mitunter günstigere Alternativen. Von Imke Reiher

Die steigenden Lebenshaltungskosten treiben immer mehr Menschen in die Kostenfalle. Umfragen zufolge überzieht aktuell rund jeder Siebte in Deutschland sein Konto mehr oder weniger regelmäßig – Tendenz steigend. Besonders deutlich wird dies in der Urlaubszeit und den Monaten Dezember und Januar, in die Weihnachten und Jahresbeiträge für Versicherungen fallen. Mit einem von der Bank eingeräumten Dispositionskredit – kurz Dispo – lässt sich ein finanzieller Engpass überbrücken. Allerdings lassen sich die Institute dieses Angebot teuer bezahlen. (Kredit-)Zinsen im zweistelligen Bereich sind keine Seltenheit und als Folge der Leitzinserhöhungen nochmal weiter gestiegen. Laut Stiftung Warentest liegen sie im Schnitt aktuell bei zwölf Prozent. Ende letzten Jahres waren es noch 9,94 Prozent.

Als kurzfristiger Finanzpuffer ist der Dispo durchaus geeignet. Sofern Verbraucher das Minus schnell begleichen, fallen die hohen Zinsen nicht zu stark ins Gewicht. Als langfristige Lösung eignet sich der wegen der hohen Überziehungsgebühren aber nicht. "Der Dispo sollte besser nicht dauerhaft in Anspruch genommen werden, um die laufenden Lebenshaltungskosten zu finanzieren", rät Marcus Köster, Jurist und Finanzexperte der Verbraucherzentrale NRW.

Eine Alternative bieten Umschuldungskredite, mit denen Verbraucher einen einzelnen Dispo umschulden oder auch mehrere Verbindlichkeiten bündeln können. Diese sind auf lange Sicht gesehen zumeist günstiger als Dispokredite. Allerdings sind sie nicht immer leicht zu bekommen. Zumal sich die Vergaberichtlinien der Institute wegen der angespannten wirtschaftlichen und geopolitischen Lage verschärft haben. "Für einen Verbraucherkredit muss vor Kreditvergabe eine erfolgreiche Kreditwürdigkeitsprüfung durchgeführt werden", sagt Köster. Wer in der Vergangenheit öfter Schulden gemacht hat, finanzschwach ist oder negative Schufa-Einträge besitzt, hat insofern schlechte Karten. Und auch für Selbstständige können die erforderlichen Einkommensnachweise eine größere Hürde darstellen.

Raten- oder Rahmenkredit statt Dispo

Zwei gute Alternativen zum Dispo sind der Rahmen- und der Ratenkredit. Beide setzen unterschiedliche Schwerpunkte und haben ihre Vor- und Nachteile. Während der Rahmenkredit mit hoher Flexibilität punktet, ist der Ratenkredit meist zweckgebunden und strikter mit Blick auf die Rückzahl-Modalitäten, dafür aber tendenziell günstiger.

Bei einem Rahmenkredit gewährt die Bank ihrem Kunden dauerhaft einen Kreditrahmen in einer bestimmten Preisspanne, die im Gros der Fälle zwischen 2500 Euro und 25.000 Euro liegt. Der Begünstigte kann diesen Rahmen flexibel in Anspruch nehmen, muss es aber nicht. Insofern eignet sich ein Rahmenkredit gut für Kreditnehmer, die öfter und über längere Zeiträume hinweg unterschiedlich hohe Kredite benötigen, wie Gewerbetreibende oder Kleinunternehmer. Da Zinsen nur für abgerufene Beträge fällig werden, eigenen sich Rahmenkredite auch als Finanz-Notpolster.

Kredit, Zinsen, Tilgung So rechnet man realistisch, wie viel Geld man für den Immobilienkauf benötigt 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Eigenkapital Wer eine Immobilie erwerben möchte, bekommt inzwischen auch Kreditangebote ohne Eigenkapital. Und sollte trotzdem die Finger davon lassen, da sich bei einer Vollfinanzierung die Finanzierungskosten deutlich erhöhen. Der Rat der Stiftung Warentest dazu: "Für eine solide Finanzierung sollten Sie sämtliche Neben­kosten und zusätzlich mindestens 10 bis 20 Prozent des Kauf­preises aus eigenen Mitteln bestreiten können. Je mehr Sie einsetzen, desto besser. Behalten Sie aber eine Sicher­heits­reserve von zum Beispiel drei Netto­monats­gehältern." Mehr

Anders als beim Dispo ist es keine Voraussetzung, bei der kreditgebenden Bank ein eigenes Girokonto zu haben. Ein weiterer Pluspunkt von Rahmenkrediten: Die Rückzahlung kann oft flexibel erfolgen – als Gesamtsumme oder in Teilbeträgen. Allerdings sollten sich Kreditnehmer vor Augen halten, dass die Zinsbelastung monatlich oder zum Quartalsende nachträglich ermittelt wird, wodurch sie leicht den Überblick verlieren können. Zudem sind die Zinsen variabel und orientieren sich an einem Referenzsatz wie jenem der Europäischen Zentralbank für Hauptrefinanzierungsgeschäfte.

Bei einem Ratenkredit gibt es keine flexible Rückzahlungsoption. Hier stehen feste, monatliche Raten auf der Agenda. Zudem stellt ihn die Bank für einen konkreten Zweck zur Verfügung. Insofern eignet er sich besonders, wenn teure Anschaffungen anstehen. In der Regel sind Ratenkredite wegen der geringeren Flexibilität günstiger als Rahmenkredite. Allerdings ist ein eigenes Konto bei der vergebenden Bank Voraussetzung.

Umschulden mit Plan

Wer für einige Zeit über seine finanziellen Verhältnisse leben muss und dafür einen (Konsumenten-)Kredit braucht oder einen teuren Dispo umschulden möchte, sollte sich unbedingt einen Plan machen, um dabei möglichst effizient vorzugehen. Es ist eine gute Idee, die benötigte Kreditsumme möglichst genau zu ermitteln und im Anschluss unterschiedliche Kreditangebote zu vergleichen. Dabei sollten sich Kreditnehmer nicht von niedrigen Monatsraten blenden lassen, sondern auf den effektiven Jahreszins achten. Dieser ist am aussagekräftigsten, da darin fast alle Kosten auf die gesamte Laufzeit umgelegt werden.

Welcher der drei Konsumenten-Kredite für Verbraucher am günstigsten ist, lässt sich leider nicht pauschal beantworten. Gleiches gilt auch im Hinblick darauf, ob es sinnvoll ist, einen Dispo über einen Raten- oder Rahmenkredit umzuschulden. Gerade bei kleinen Beträgen und sehr kurzer Laufzeit kann ein Dispo die bessere Wahl sein. "Das ist immer eine Frage des konkreten Einzelfalles. Zur kurzfristigen Überbrückung eines Liquiditätsengpasses kann die Nutzung des Dispos wirtschaftlich günstiger sein als die Kosten eines Ratenkredits", sagt Köster.