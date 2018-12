Toblerone – die berühmte Schweizer Schokolade in Form von Dreiecken ist weltweit bekannt und beliebt. Das Unternehmen, das mittlerweile zum US-amerikanischen Lebensmittelgiganten "Mondelēz International" gehört, hat vor einigen Monaten seine Produktion angepasst. Wie die Schweizer Zeitung "SonntagsBlick" berichtet, wurde die Produktion der Schokolade im April 2018 auf halal umgestellt. Die Schokolade kann nun also auch problemlos von Muslimen genascht werden. Obwohl die Zutaten und die Produktion jetzt halal seien, erklärte ein "Mondelēz"-Sprecher dem "Sonntagsblick", dass die Originalrezeptur der Toblerone dabei unverändert bleibt.

Toblerone ist jetzt halal: Was bedeutet das?

Häufig wird halal mit dem nach muslimischem Recht durchgeführten Schächten, einer speziellen Form von Tierschlachtung, verbunden. Dabei ist halal viel mehr als das. Das arabische Wort kann mit "erlaubt" oder "zulässig" übersetzt werden. Was erlaubt ist und was nicht, ist über das heilige Buch der Muslime, den Koran, geregelt. So ist es zum Beispiel Muslimen nicht erlaubt, Alkohol zu trinken, Schweinefleisch zu essen oder blutige Speisen zu sich zu nehmen. Für viele Muslime gilt auch jede Form der Tierquälerei als verboten. Hier könnte die Umstellung bei Toblerone auf halal bedeuten, dass Eier aus Käfighaltung nicht mehr verwendet werden. Ähnliches könnte für die Milchproduktion gelten. Es geht in dem muslimischen Reinheitsgebot aber nicht nur Lebensmittel. Auch das Reinigen von Produktionsinstrumenten mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln könnte eingestellt worden sein. Was konkret das Unternehmen geändert hat, ist bislang nicht klar.

Entscheidung des Schokoladenherstellers wird heftig kritisiert

Ganz bewusst hat der Schokoladenhersteller seine bereits im April durchgeführte Umstellung nicht an die große Glocke gehängt. Für viele Konsumenten ist halal eher negativ konnotiert. Das war in der Vergangenheit auch daran zu sehen, dass Unternehmen, die öffentlich erklärt hatten, dass sie ihre Produktion auf halal umgestellt haben, mit Boykottaufrufen überzogen wurden. Der von "Blick" auf Facebook veröffentlichte Artikel zur Anpassung bei Toblerone wurde hundertfach kommentiert – und die Entscheidung des Unternehmens heftig kritisiert. So ist in dem Kommentar mit den meisten Likes zum Beispiel zu lesen, dass es "langsam lächerlich" werde und "widersprüchlicher" nicht mehr gehe. Andere User schreiben, dass sie Toblerone ab sofort meiden wollen.

🍫🇨🇭🕌 Damit auch Muslime unsere Schweizer Schoggi geniessen können, wird sie neuerdings so produziert, dass sie dem islamischen Reinheitsgebot entspricht. Gepostet von Blick am Sonntag, 16. Dezember 2018

Eine Halal-Kennzeichnung auf der Verpackung soll es übrigens nicht geben.

Quellen: "Sonntagsblick" / "Blick"-Facebookseite