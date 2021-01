Udo Siebzehnrübl, der insgesamt fünf Intersport-Filialen in Oberbayern betreibt, will sich über die Lockdown-Vorgaben hinwegsetzen und am 11. Januar all seine Läden wieder öffnen. Seine Ankündigung sorgt für Aufsehen. Eine Anwältin erklärt, was das für den Sportladen-Betreiber bedeuten könnte.