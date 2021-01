Eine Kaufland-Filiale in der Thebäerstrasse in Ehrenfeld – Das Logo ziert künftig bundesweit auch ehemalige Real-Filialen

Die Supermarkt-Kette Real wird von Kaufland übernommen. Insgesamt sind es 92 Filialen, die nun übernommen werden. Lesen Sie hier, welche Standorte betroffen sind.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de.

Die Supermarkt-Kette Real bereitet sich auf die Übernahme durch andere Handelsketten vor. Im Dezember genehmigte das Bundeskartellamt die Zerschlagung der Warenhauskette. 92 Filialen gehen demnach an die zur Schwarz-Gruppe gehörende Handelskette Kaufland, die nun erste Standorte bekannt gab.

In vielen Real-Märkten in Deutschland stehen alle Zeichen auf Abschied: Seit einigen Tagen gibt es wegen der Übernahme einen Ausverkauf der Produkte in den Filialen. Die Märkte locken mit Rabatten und Schnäppchen-Angeboten. An den Eingängen machen Schilder auf den Abschied von Real aufmerksam: "Wir gehen, Kaufland kommt." Denn bis Ende des Monats müssen alle Produkte raus und viele Märkte leer sein.

Kaufland: "Nun könnte alles ganz schnell gehen"

Nun könnte also alles ganz schnell gehen. Wie Kaufland der "Lebensmittelzeitung" mitteilte, sollen schon in gut zwei Wochen ehemalige Real-Filialen unter Kaufland-Flagge eröffnen. Hierzu sollen sämtliche Logos an den Gebäuden und den Parkplätzen ausgetauscht und die Verkaufsfläche mit der Kaufland-Produktpalette ausgestattet werden. Dies solle nur wenige Tage dauern, damit Kunden wie gewohnt in den Märkten einkaufen können.

Insgesamt plant Kaufland 92 ehemalige Real-Märkte zu übernehmen. Gegenüber des Branchenmagazins bestätigte die Supermarkt-Kette nun erste Filial-Standorte, die übernommen werden sollen. Viele sind in Nordrhein-Westfalen.

Übernommen werden sollen zum Beispiel die Filialen in

Aachen

Bochum-Wattenscheid

Heinsberg

Paderborn

Außerdem plant Kaufland die Übernahme von den Standorten

Detmold

Edingen-Neckarhausen

Ettlingen

Germersheim

Hamm-Heessen

Kulmbach

Moers 1

Neuss 2

Oldenburg 1

Im Laufe der nächsten Wochen sollen weitere Standorte kommuniziert werden.

Auch Edeka und Globus wollen Real-Märkte übernehmen

Nachdem bekannt wurde, dass die Warenhauskette Real an den russischen Investor SCP verkauft wurde, rissen sich viele Lebensmitteleinzelhändler um die Standorte. Auch Edeka und die Supermarktkette Globus wollen einen Teil der knapp 280 Warenhäuser übernehmen. Wie viele Märkte an Edeka gehen und welche Standorte betroffen sind, verriet die Supermarkkette auf Anfrage nicht. Man wolle die Entscheidung des Bundeskartellamtes abwarten, erklärte Edeka gegenüber RTL. Gerüchten zufolge, plane Edeka aber 72 Filialen zu übernehmen. Auch Globus wolle zum derzeitigen Zeitpunkt keine Angaben zu Standorten machen, um die "nun folgenden Gespräche mit den Vermietern der Immobilien nicht zu stören", teilte die Handelskette RTL mit.

Jobsicherheit für Mitarbeiter

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten die Übernahmen der Filialen vor allem eines: Jobsicherheit. Denn lange war unklar, was mit den Angestellten von Real passiert, viele machten sich Sorgen um Jobverlust und Arbeitslosigkeit. Doch wie das Bundeskartellamt in einer ersten Entscheidung über die Zerschlagung der Warenhaus-Kette mitteilte, stünden bei den Überlegungen der Wettbewerbshüter auch die Beschäftigten im Mittelpunkt. Durch die Übernahme und den dadurch verbundenen fortlaufenden Betrieb der Filialen, biete sich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine neue Perspektive.