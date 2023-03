Ulrike Malmendier machte eine Lehre bei der Deutschen Bank, promovierte in Bonn und Harvard und lehrte bereits mit 29 Jahren an der Stanford University. Seit 2008 ist sie Professorin in Berkeley und seit 2022 Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft der Bundesregierung, also eine der sogenannten "Wirtschaftsweisen"

