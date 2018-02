Die US-Börsen sind mit den schwersten Verlusten seit Jahren in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones verlor am Montag über 1000 Zähler und rutschte wieder unter die Marke von 25.000 Punkten. Der Index wies den größten Tagesverlust in Prozent seit August 2011 auf. Zeitweilig lag der Dow zehn Prozent unter seinem Rekordhoch vom 26. Januar, bevor er sich bis zum Handelsschluss etwas erholte. Neben der Sorge vor stark steigenden Zinsen stand Experten zufolge auch die Entwicklung bei US-Staatsanleihen im Fokus. Viele Börsianer halten es für möglich, dass die US-Notenbank Fed die derzeit bei 1,25 bis 1,5 Prozent liegenden Leitzinsen in diesem Jahr sogar vier Mal erhöhen könnte. Denn in den USA brummt aus Sicht der Börsenexperten die Wirtschaft, am Arbeitsmarkt läuft es rund, und die Löhne stiegen im Januar so stark wie seit Mitte 2009 nicht mehr. Auch der Absturz der Kryptowährung Bitcoin ging weiter. Sie verlor gut 12 Prozent und stand am Ende des Tages nur noch bei gut 7000 Dollar. In Japan hat danach der Nikkei-Index seine Kursverluste ausgeweitet, er fiel um sechs Prozentpunkte. Auch an den anderen asiatischen Börsen ging es am Dienstag zunächst steil abwärts.