Preisträger von Jugend forscht und dem Deutschen Gründerpreis erzählen ihre Geschichte. Diesmal: Jan Bredack, Gründer und CEO der Veganz Group AG und Finalist beim Deutschen Gründerpreis 2014. Der einstige Manager aus der Autoindustrie setzt heute auf Hafermilch. Mit Erfolg. Aufgezeichnet von Doris Schneyink

Als ich 2011 anfing, den ersten veganen Supermarkt Deutschlands aufzubauen, hatte ich keine Ahnung von dem Geschäft. Und das war auch gut so. Denn wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich mich vielleicht nie darauf eingelassen.

Ich hatte meine Ernährung damals komplett auf vegan umgestellt und fand es sehr kompliziert, an pflanzliche Lebensmittel zu kommen. In den USA und in anderen europäischen Ländern war man damals schon weiter. Ich dachte, gut, wenn es das hier nicht gibt, dann bau ich mir eben meinen eigenen Markt. Die Idee war damals so innovativ, dass ich damit Finalist beim Deutschen Gründerpreis wurde.