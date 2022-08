Auberginen-Ziegenkäse-Türmchen mit Honig & Thymian

Eins meiner liebsten spanischen Gerichte sind berenjenas con miel: frittierte Auberginen im Backteig, die mit Honig beträufeln werden. Und weil Honig auch zu Ziegenkäse so prima schmeckt, habe ich mir dieses Rezept ausgedacht. Der Käse schmilzt zwischen den Auber­ginenscheiben, die mit Thymian gewürzt sind. Die Türmchen schme­cken solo oder in einem knusprigen Brötchen.

Für 4 Personen

Vorbereitung: 10 Minuten

Garzeit: 30 Minuten

Zutaten

2 Auberginen gleicher Größe; 2 Rollen (à 100 g) Ziegenweichkäse mit Rinde; 1 Handvoll frischer Zitronenthymian; Olivenöl zum Bestreichen; Meersalzflocken; Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer; Flüssiger Honig; Knusprige Brötchen zum Servieren

Zubereitung

Die Auberginen in 1 cm dicke Scheiben schneiden, den Käse in sehr dünne Scheiben. Jeweils eine Scheibe Käse und einen Minizweig Thymian zwischen zwei Auberginenscheiben ähnlicher Größe legen. Die Auberginen auf beiden Außenseiten mit Öl bestreichen und mit etwas Meersalzflocken und schwarzem Pfeffer würzen.

Die Türmchen auf den heißen Grill legen und von jeder Seite 10–15 Minuten garen, bis die Auberginenscheiben weich sind und der Käse geschmolzen ist. Falls nötig, alle 5–6 Minuten wenden und mit mehr Olivenöl einpinseln.

Auf einer Servierplatte anrichten, mit Honig beträufeln und mit dem restlichen Thymian bestreuen. Dazu knusprige Brötchen servieren.

