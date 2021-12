Die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) gehört zu den größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Welt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt ausgerechnet wegen möglicher Steuerhinterziehung.

Eigentlich sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dafür gedacht, ihre Mandanten in Sachen Abrechnungen und Steuern zu beraten und dafür zu sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Doch ausgerechnet im Zusammenhang mit der Beratung in Steuerverfahren sollen Mitarbeiter der des Unternehmens PwC Umsatzsteuern in zweistelliger Millionenhöhe hinterzogen haben.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt vom Dienstag besteht der Verdacht, dass in den Jahren 2012 bis 2017 in Deutschland erbrachte Beratungsleistungen über die Schweizer Niederlassung abgerechnet wurden. Den Steuerschaden für den deutschen Fiskus bezifferten die Ermittler auf mehr als elf Millionen Euro.

Steuerfahndung und BKA mit umfangreichen Durchsuchungen

Auf der Suche nach Beweismaterial habe es am Dienstag mit Unterstützung der hessischen Steuerfahndung und des Bundeskriminalamts (BKA) eine umfangreiche Durchsuchung in mehreren Bundesländern gegeben, teilten die Ermittler mit. Wegen des Verdachts von Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen seien die Wohnungen von vier leitenden Mitarbeitern sowie vier ehemaligen leitenden Mitarbeitern der - von der Generalstaatsanwaltschaft nicht namentlich genannten - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchsucht worden. Weitere Durchsuchungen gab es in Geschäftsräumen in Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf, Hannover und Stuttgart.

PwC: "Wir kooperieren in vollem Umfang mit den Behörden"

Ein Sprecher von PricewaterhouseCoopers (PwC) bestätigte die Durchsuchungen. "Staatsanwaltliche Untersuchungen kommen immer wieder vor. Wir haben dazu präzise Prozesse und klare Vorgehensweisen, die unseren Mitarbeitenden bekannt sind; wir kooperieren in vollem Umfang mit den Behörden", teilte der Sprecher auf Anfrage mit.

Die Beschuldigten im Alter von 50 bis 67 Jahren stehen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft im Verdacht, die erbrachten Leistungen gegenüber den Finanzämtern "wahrheitswidrig als solche eines schweizerischen Unternehmens im gemeinsamen internationalen Netzwerkverbund deklariert" zu haben. "Die Einbeziehung des schweizerischen Unternehmens soll ausschließlich der Verschleierung der Beratungsleistungen im Inland und somit der Umsatzsteuerhinterziehung gedient haben", erklärten die Ermittler.